Despiden a un trabajador por decir 'buenos días' y la Justicia acaba fallando a su favor: "Consideré que el despido fue injusto"

Un saludo aparentemente inofensivo terminó convirtiéndose en el eje de un juicio laboral en el Reino Unido. Karl Davies, un almacenista galés de 57 años, fue despedido de su trabajo después de decirle “buenos días” a un compañero con un acento irlandés forzado.

Este gesto fue interpretado por su jefe como acoso racial. Sin embargo, un tribunal laboral determinó que el despido fue “injusto” y ordenó a la empresa pagarle más de 16.000 libras en compensación.

El incidente ocurrió el 13 de agosto de 2024 en la planta de fabricación de comidas preparadas Oscar Mayer, ubicada en Wrexham, Gales. Según se escuchó en el tribunal de Mold, Davies estaba escuchando música mientras trabajaba cuando se cruzó con su gerente, Scott Millward, a quien saludó con un “buenos días” imitando un acento irlandés.

¿Burla o saludo?

El detalle que desencadenó el conflicto fue que Millward se encontraba en ese momento acompañando a un auditor externo pelirrojo, lo que llevó al gerente a interpretar que el saludo era una burla hacia el visitante, presuntamente de origen irlandés.

Sin embargo, según ha publicado el medio ITV News, el tribunal constató más tarde que no había pruebas de que el auditor fuera irlandés ni de que el comentario tuviera intención discriminatoria.

Millward denunció el hecho ante los responsables de la empresa, lo que dio inicio a una investigación interna por acoso racial. A partir de ahí, la situación se complicó. El juez Vincent Ryan, encargado del caso, señaló que Davies repitió el saludo varias veces, en lo que describió como una actitud “burlona y provocadora”, probablemente con la intención de incomodar a su superior.

Sin propósito ni pruebas

No obstante, el juez dejó claro que “el propósito no era acosar racialmente” a nadie. En su sentencia, precisó: “No tengo evidencia alguna de que el comentario haya tenido un efecto discriminatorio. Sin embargo, fue censurable porque el señor Davies era subordinado del señor Millward”.

La investigación disciplinaria, dirigida por un gerente con el que Davies mantenía una queja no resuelta, fue duramente criticada por el tribunal. El juez Ryan señaló que las declaraciones de los testigos eran inconsistentes y que la decisión de despedir al trabajador se basó más en suposiciones que en hechos comprobados.

Además, según publicó el medio Herrington Carmichael, la empresa no tuvo en cuenta los 27 años de servicio de Davies ni su historial disciplinario impecable, factores que el tribunal consideró fundamentales. “El investigador elegido no era apropiado, y el caso disciplinario se construyó sobre percepciones erróneas”, indicó la sentencia.

Las graves acusaciones

El juez subrayó también la gravedad de las acusaciones: “El demandante fue acusado de utilizar un insulto que pone fin a su empleo, daña la reputación, genera pérdidas y tiene una motivación racial, un insulto que podría haber creado un ambiente de trabajo intimidante, hostil, degradante, humillante u ofensivo; estos son asuntos graves.”

Finalmente, el tribunal concluyó que, aunque el comportamiento de Davies fue “imprudente” y “provocador”, no justificaba un despido inmediato. Por ello, el fallo determinó que Oscar Mayer Ltd. debía indemnizar al trabajador con más de 16.000 libras por despido improcedente.