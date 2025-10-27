Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Despiden a un oficial de policía tras detectar que había escrito la letra 'i' 16.0000 veces en el ordenador mientras teletrabajaba
Un agente de tráfico de alto rango sentado en la oficina frente a la computadora y escribiendo un informeGetty Images

El teletrabajo se ha consolidado como una modalidad que muchos consideran cómoda y flexible. Para algunos, poder trabajar desde casa significa aprovechar mejor el tiempo, conciliar la vida laboral con las tareas domésticas o incluso disfrutar de la jornada sin salir del pijama, desde el sofá o la mesa de la cocina. 

Sin embargo, esta libertad también conlleva una responsabilidad, ya que aunque el entorno sea más relajado y libre, el horario laboral sigue siendo el mismo y las obligaciones no desaparecen ni son menos importantes. 

El teletrabajo puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida, ya que permite una mayor flexibilidad de horarios, elimina los desplazamientos diarios y facilita la conciliación entre la vida personal y laboral. Sin embargo, también requiere una buena dosis de disciplina, compromiso y honestidad.

Trabajar sin hacerlo 

En los últimos años, no han faltado los casos de empleados que intentan “simularproductividad durante el trabajo remoto, pero pocos tan insólitos como el que acaba de conocerse en el Reino Unido.

Un agente de policía del condado de Durham fue despedido después de que una investigación interna revelara que había manipulado su ordenador para aparentar actividad mientras teletrabajaba. En lugar de realizar sus funciones, el agente presionaba repetidamente teclas al azar para que el sistema registrase actividad y no se detectara inactividad prolongada.

Según el informe oficial que publicó el medio Ilta Sanomat, el ordenador portátil del agente fue monitoreado mediante un programa keylogger —una herramienta que registra las pulsaciones del teclado—, comúnmente usada por delincuentes informáticos, pero también adoptada por algunas instituciones para controlar la actividad de sus empleados.

16.000 veces la letra "i"

Los resultados fueron contundentes. Entre diciembre de 2024 y enero de 2025, el agente utilizó esta técnica al menos 38 veces en 12 días diferentes. En uno de los casos más llamativos, el 3 de diciembre, entre las 10:28 y las 11:56, la única actividad registrada en su ordenador fue la pulsación de la letra “h” unas 30 veces y de la letra “i” más de 16.000 veces consecutivas. “La evidencia es abrumadora”, declaró la jefa de policía Rachel Bacon, responsable de la investigación, quien firmó la decisión final a finales de septiembre.

El agente había presentado su dimisión en mayo, antes de que se anunciara oficialmente la sanción, pero la resolución del departamento prohíbe que vuelva a ejercer en una profesión similar dentro de las fuerzas de seguridad. Aun así, mantiene el derecho a apelar la decisión.

