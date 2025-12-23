Detenidos los dos hombres atrincherados en Elche que habían matado a otros dos

Varios efectivos de la Guardia Civil durante el atrinchamiento de los dos supuestos homicidas

Los dos hombres que estaban atrincherados en una vivienda de Elche (Alicante) y que previamente habían apaleado hasta la muerte a otros dos hombres y habían dejado herido grave a un tercero, han sido detenidos por la Guardia Civil, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

Los dos detenidos, que permanecían en el interior de una vivienda situada en una zona aislada de la pedanía de la Marina, son de nacionalidad polaca y contaban con antecedentes.

Por su parte, tanto las víctimas mortales como el herido grave eran de nacionalidad alemana. Por ahora, el móvil de los hechos no apunta a un posible ajuste de cuentas.

El arresto se ha producido a las 14:00 horas de este martes y los presuntos autores serán puestos a disposición judicial lo antes posible. El Juzgado que dirige la causa ha decretado el secreto de las actuaciones.

La Guardia Civil había establecido un cerco de seguridad para detener a los dos supuestos autores del suceso, ocurrido en la tarde de este lunes sobre las 18:00 horas.