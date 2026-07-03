Trump se defiende tras conocerse sus millonarias ganancias: "No hago nada relacionado con mis negocios"

Donald Trump ha salido al paso de las críticas surgidas tras conocerse las millonarias ganancias registradas por sus negocios durante el último año. El presidente de Estados Unidos defendió este jueves que no participa en la gestión de sus empresas y aseguró que son sus hijos y otras personas designadas quienes se encargan de administrarlas.

"No hago nada relacionado con mis negocios. Mis hijos los dirigen. Tengo mucho dinero. He ganado una cantidad enorme de dinero. Dejo que otras personas lo inviertan; ni siquiera sé quiénes son", afirmó Trump durante una entrevista concedida a la cadena CNBC.

1.000 millones de dólares

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que se hiciera público su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, un documento que refleja ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a distintos negocios y proyectos relacionados con las criptomonedas.

Las cifras muestran además el creciente protagonismo de los activos digitales dentro del patrimonio del mandatario, tradicionalmente asociado al sector inmobiliario y a las licencias comerciales que han marcado buena parte de su trayectoria empresarial.

La publicación de estos datos ha intensificado el escrutinio sobre las actividades financieras del presidente y de su entorno familiar, especialmente por los posibles conflictos de intereses derivados de compatibilizar la actividad empresarial con la jefatura del Ejecutivo.

Ante esas críticas, Trump insistió en que las decisiones económicas no dependen de él y reivindicó el papel que desempeñan sus hijos en la gestión de los negocios familiares.

"Me siento mal por mis hijos"

"En cierto modo, me siento mal por mis hijos", señaló durante la entrevista, al considerar que prácticamente cualquier iniciativa empresarial que emprendan queda automáticamente bajo sospecha debido a la posición que ocupa su padre.

El presidente añadió que ha recomendado a sus hijos mantenerse alejados de cualquier actividad que pueda generar dudas sobre posibles conflictos de intereses con la Administración estadounidense.

"Aun así, ellos también tienen su propia vida, ya sabes", concluyó Trump, tratando de restar importancia a una polémica que vuelve a situar el foco sobre la relación entre sus responsabilidades públicas y sus intereses privados.