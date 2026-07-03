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Trump se defiende tras conocerse sus millonarias ganancias: "No hago nada relacionado con mis negocios"
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Trump se defiende tras conocerse sus millonarias ganancias: "No hago nada relacionado con mis negocios"

Donald Trump asegura que son sus hijos quienes gestionan sus empresas y afirma que ni siquiera sabe quién invierte parte de su dinero.

Israel Molina Gómez
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El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo.
El presidente estadounidense, Donald Trump, en una imagen de archivo.REUTERS/Nathan Howard

Donald Trump ha salido al paso de las críticas surgidas tras conocerse las millonarias ganancias registradas por sus negocios durante el último año. El presidente de Estados Unidos defendió este jueves que no participa en la gestión de sus empresas y aseguró que son sus hijos y otras personas designadas quienes se encargan de administrarlas.

"No hago nada relacionado con mis negocios. Mis hijos los dirigen. Tengo mucho dinero. He ganado una cantidad enorme de dinero. Dejo que otras personas lo inviertan; ni siquiera sé quiénes son", afirmó Trump durante una entrevista concedida a la cadena CNBC.

1.000 millones de dólares

Las declaraciones llegan apenas unos días después de que se hiciera público su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, un documento que refleja ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares vinculados a distintos negocios y proyectos relacionados con las criptomonedas.

Las cifras muestran además el creciente protagonismo de los activos digitales dentro del patrimonio del mandatario, tradicionalmente asociado al sector inmobiliario y a las licencias comerciales que han marcado buena parte de su trayectoria empresarial.

La publicación de estos datos ha intensificado el escrutinio sobre las actividades financieras del presidente y de su entorno familiar, especialmente por los posibles conflictos de intereses derivados de compatibilizar la actividad empresarial con la jefatura del Ejecutivo.

Ante esas críticas, Trump insistió en que las decisiones económicas no dependen de él y reivindicó el papel que desempeñan sus hijos en la gestión de los negocios familiares.

"Me siento mal por mis hijos"

"En cierto modo, me siento mal por mis hijos", señaló durante la entrevista, al considerar que prácticamente cualquier iniciativa empresarial que emprendan queda automáticamente bajo sospecha debido a la posición que ocupa su padre.

El presidente añadió que ha recomendado a sus hijos mantenerse alejados de cualquier actividad que pueda generar dudas sobre posibles conflictos de intereses con la Administración estadounidense.

"Aun así, ellos también tienen su propia vida, ya sabes", concluyó Trump, tratando de restar importancia a una polémica que vuelve a situar el foco sobre la relación entre sus responsabilidades públicas y sus intereses privados.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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