Dónde es festivo el 13 de octubre: estas comunidades autónomas tendrán puente

Las vacaciones de verano ya han quedado en el olvido, pero seguro que más de uno echa de menos esos días de descanso placentero y mira el calendario más de una vez para ver cuándo es el próximo festivo nacional o de su comunidad autónoma que podrá disfrutar.

En relación a ello, en este mes de octubre, todas las miras están puestas en el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, pero en este 2025 cae en domingo, por lo que muchos se preguntarán si se traslada festivo al lunes y podrán disfrutar del primer puente otoñal.

La realidad es que el 13 de octubre será festivo este 2025 en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla. Por su parte, los empleados que residan en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y el resto de comunidades autónomas tendrán que acudir a su centro de trabajo.

Muchos festivos en sábado

Lo que puede que no haga tanta gracia para los que desean un puente como agua de mayo son algunos que restan al final del año al caer en sábado. Es el caso del 1 de noviembre, Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. No obstante, hay que tener en cuenta que el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, cae en lunes, por lo que al menos tres días de fiesta le esperan a la mayoría.

Por su parte, el día de Navidad, el 25 de diciembre, caerá en jueves, por lo que de coger de libranza el 26 de diciembre también se podrá disfrutar de cuatro días de descanso.

Asimismo, cada municipio dispone de dos días festivos locales en 2025 que suelen estar vinculados a fiestas patronales o acontecimientos tradicionales, por lo que se recomienda también acudir a los calendarios laborales del ayuntamiento en cuestión.