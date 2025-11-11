Dos hermanos compran de chiripa un yate y pronto descubren por qué les ha salido tan tirado de precio

En Pensilvania, dos hermanos decidieron aceptar un reto tan inusual como inspirador: rescatar un yate abandonado que llevaba 15 años sin tocar el agua. Lo encontraron en Facebook Marketplace, donde su propietario lo ofrecía prácticamente gratis. El canal de YouTube 'Rebuild Rescue' vio en aquel barco oxidado una oportunidad única: restaurarlo para llevar a veteranos y socorristas con sus familias a disfrutar de un día en el agua.

Pero antes de cumplir ese sueño, había que superar el primer obstáculo: una limpieza a fondo. El yate, cubierto de moho, polvo y óxido, no había recibido un lavado en década y media. Los nuevos dueños, que lo adquirieron por apenas 150 dólares (130 euros) pronto descubrieron que cada paso del proceso traería nuevas sorpresas.

Para iniciar la tarea, el equipo decidió utilizar una vieja hidrolavadora diésel que había estado sin usarse durante cinco años. "Cuando decimos que llevaba cinco años parada, lo decimos en serio", cuentan. De hecho, hallaron restos de animales dentro del filtro de aire, lo que obligó a una limpieza previa del propio equipo antes de ponerlo en marcha. La ironía no pasó desapercibida, pues la máquina destinada a limpiar también necesitaba una limpieza urgente.

Un trabajo titánico y lleno de imprevistos

Con la hidrolavadora finalmente lista, los hombres comenzaron a trabajar sobre el casco del yate. En pocos minutos, la suciedad de años comenzó a desaparecer y el brillo original del barco emergía bajo las capas de mugre.

Sin embargo, no todo fue tan fácil. Durante la limpieza, el tapón de drenaje del motor se soltó inesperadamente, rociando aceite por todo el interior. A esto se sumó la presencia de abejas que habían hecho su hogar dentro del barco, lo que complicó más la jornada.

El equipo utilizó un cañón de espuma y productos especializados para eliminar los residuos y desinfectar cada rincón del barco. Después de varias horas de trabajo, los resultados fueron asombrosos, el yate parecía otro. Aunque aún quedaba pendiente la restauración del interior y una nueva capa de pintura, el cambio era evidente.

"Todavía queda mucho por hacer, pero ya podemos imaginarlo navegando otra vez", explicaron los miembros de Rebuild Rescue al final del vídeo.

Los barcos abandonados, un problema en España

La historia de este yate rescatado contrasta con otra realidad menos esperanzadora: los miles de barcos abandonados en los puertos deportivos españoles. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), en España hay entre 10.000 y 12.000 embarcaciones abandonadas, de las cuales unas 4.500 superan los 4,5 metros de eslora.

El abandono se produce cuando los propietarios dejan de pagar las tasas portuarias y descuidan el mantenimiento. Con el tiempo, estos barcos se deterioran y pueden representar un riesgo tanto para la navegación como para el medio ambiente. Algunas embarcaciones acaban hundiéndose, vertiendo aceites y combustibles al mar, o desplazándose de su amarre y chocando con otras.

Por ejemplo, en 2021, un barco abandonado en el puerto deportivo de Málaga se soltó de su amarre y colisionó con otra embarcación, provocando graves daños. Un año después, en Barcelona, una embarcación hundida liberó combustible que afectó a la fauna marina.

El procedimiento para retirar estos barcos está regulado por la Ley de Puertos del Estado y la Ley de Navegación Marítima. Una embarcación puede ser declarada abandonada si su propietario no paga las tasas durante al menos tres meses y si se encuentra en condiciones que impiden su uso.

Sin embargo, el proceso administrativo para su retirada y subasta suele prolongarse durante meses o incluso años, ya que requiere publicaciones oficiales y la localización del propietario, que a menudo ha desaparecido o reside en el extranjero.

Ante esta situación, diversas entidades del sector náutico han propuesto acortar los plazos para declarar una embarcación como abandonada y permitir su enajenación sin necesidad de localizar al propietario, con el objetivo de agilizar los trámites y liberar plazas en los puertos deportivos.