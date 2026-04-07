El alquiler de 60 metros cuadrados en La Laguna ha subido de 330 a 1.000 euros: "A las 12 del mediodía no te sirven café, es la hora de los cócteles de los turistas"

"La Laguna, en Tenerife, se ha convertido en un centro comercial al aire libre, se ha vaciado de toda la vida, del tejido vecinal para convertirse en un plató" de televisión, afirma David González, periodista, experto divulgador y activista por la vivienda digna, sobre una realidad cada vez más presente en muchas ciudades de las Islas Canarias y también de otras partes de España. "A las 12 de la mañana ya no te sirven café porque es la hora de los cócteles de los turistas", asegura este divulgador canario en el podcast Café para Señoras.

Y es que este capítulo del podcast está dedicado a la gentrificación y la turistificación de muchas ciudades de Canarias, en el que se define como "un fenómeno complejo que transforma no sólo el espacio urbano, sino también la forma en la que vivimos, consumimos y nos relacionamos con nuestro entorno".

Entre las principales consecuencias de este fenómeno resaltan el aumento del precio de la vivienda, la dificultad para acceder a un alquiler, la sustitución de negocios de toda la vida por franquicias y, en definitiva, la pérdida progresiva de la identidad local. Todo ello está contextualizado en el ejemplo de San Cristóbal de La Laguna, aunque se especifica que es una lectura que se puede extrapolar a muchas otras ciudades, dentro y fuera de Canarias.

"La turistificación y gentrificación afecta significativamente a la clase trabajadora, sean estudiantes, pensionistas, asalariados o autónomos", prosigue González. Y pone como ejemplo el problema del acceso a unos alquileres a precios razonables. "En La Laguna, el alquiler de un piso de unos 60 metros cuadrados ha aumentado su precio, en los últimos 10 años, en un 120%", asegura este experto.

"Es decir", aclara, "ha pasado de costar en la última década de una media de unos 330 euros a entorno a 1.000 euros". "Y fuera del centro y si tienes la suerte de encontrar un alquiler que no sea de temporada. Porque en la mayoría de portales y webs que se dedican a esto te encuentras más del 80% o 90% son ofertas de alquileres de temporada".

En concreto, en mayo del año pasado, de la oferta de alquileres había 49 de uso residencial frente a 560 viviendas vacacionales, y eso no se ha modificado, la proporción sigue siendo la misma a día de hoy, asegura este experto. "Además, los que son de uso residencial no quiere decir que sean de larga temporada, por lo que a los 12 meses el propietario te puede subir el alquiler 50 euros o 500 si te quieres quedar en ese piso más tiempo. En la mayoría de casos, la gente no puede afrontar esa subida y se tiene que ir.

Y no hay ninguna ley que prohíba estas actuaciones, añade. Aunque existiría una opción, pero que debe ser aprobada por ayuntamientos y estar de acuerdo las respectivas comunidades para que pueda aplicarse, como explica González: "Está la declaración de 'zona tensionada', pero tienen que aprobarla los ayuntamientos y el de La Laguna ha rechazado aprobar esta declaración de 'zona tensionada' en diversas ocasiones porque no les interesa, es más, la última, ha sido recientemente, en el mes de marzo de este año".