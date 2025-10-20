Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El bar de Salamanca donde trabajan tres parejas de gemelos como camareros: "Al final es un clon de lo que ya tengo"
Sociedad

Sociedad

El bar de Salamanca donde trabajan tres parejas de gemelos como camareros: "Al final es un clon de lo que ya tengo"

Un local donde los clientes tienen la percepción de ver doble.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
La barra de un bar.GETTY images

En un mercado tan saturado de bares y restaurantes, sobresalir en la oferta deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad. Algunos locales destacan por su ubicación, por un nombre memorable o por la historia que cuentan sus paredes. Sin embargo, hay otros que brillan gracias al equipo que está detrás de la barra: profesionales cuya complicidad, oficio y carácter transforman cualquier consumición en una experiencia.

Este es el caso de un bar salamantino donde los clientes tienen la percepción de ver doble. En la céntrica Rúa Mayor hay un local que ha convertido la casualidad en su carta más curiosa: tres parejas de gemelos trabajan juntas en la plantilla del gastrobar, y la confusión entre todos los visitantes se ha vuelto parte del encanto del sitio. En apenas 50 metros cuadrados una sincronía sorprendente convierte cada servicio en una experiencia doblemente memorable.

Todo empezó hace años cuando Basilio Rivas Sánchez, uno de los propietarios, se hizo con el restaurante La Lula junto con la ayuda de su hermano gemelo Luis. “Yo soy el mandón, él es más tranquilo”, comenta Basilio entre risas en declaraciones recogidas por La Gaceta, explicando que él se puso al frente de la sala y su hermano a los fogones. Con el tiempo llegaron otros trabajadores que, por sorpresa, tenían un doble.

Una seña de identidad

Al poco después de abrir el negocio contrató a Rui Miguel Marques Martins, quien recomendó a su hermano gemelo Bruno que buscaba trabajo. Tras conocerle y hacerle una breve entrevista, Basilio decidió contratarle. “Al final es un clon de lo que ya tengo”, comenta en el programa ‘El tiempo justo’. Más tarde, se incorporó Ángela a la plantilla, quien se quedó sorprendida cuando descubrió que sus compañeros eran clones y confesó que ella también tenía una hermana gemela. 

“Le dije al momento: entonces hay que traerla, ¿Cómo nos vamos a quedar con una sola?”, cuenta Basilio sobre la contratación de Angélica. Los responsables del bar reconocen que la convivencia de tantos gemelos provoca anécdotas casi diarias: clientes que creen estar hablando con la misma persona o que piden la misma orden a dos trabajadores distintos. El gastrobar ha aprovechado esa singularidad como reclamo y conversación entre quienes pasan por la barra.

Más allá de la anécdota, La Lula destaca por la profesionalidad de su equipo y por mantener actividad habitual como gastrobar: desayunos, tapas y terraza según la época del año, lo que garantiza un flujo constante de público que alimenta las historias sobre confusiones y dobles encuentros. Al final, lo que empezó como una simple coincidencia se ha terminado por convertir en seña de identidad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 