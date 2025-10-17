La advertencia de un bar a sus clientes que empieza a ser habitual: "Si es broma, le falta gracia"

Un español podría atravesar España saltando de bar en bar. Según la web especializada en hostelería qamarero.com, en esta enorme piel de toro hay alrededor de 180.000 bares por lo que hay uno cada 175 españoles más o menos.

El sector hostelero es vital en la economía española ya que aporta alrededor del 6% al PIB nacional, una cifra que tiene un gran impacto en el país y en las familias que viven directamente de ello.

Aunque desde 2010 el número de bares en España está bajando —un 17% concretamente— el país que preside Pedro Sánchez es el primero del mundo en número de bares seguido de Italia.

En redes sociales es habitual ver contenido relacionado con bares y restaurantes, sobre todo carteles y reseñas, que siempre dan mucho juego, sobre todo cuando son malas o están escritas con mala baba.

Cartel polémico: ni fuego ni cambio

En las últimas horas hay polémica por un cartel escrito a mano en lo que parece un bar de toda la vida —por la forma de la nevera para guardar las tapas— y donde avisa a los clientes de varias cosas.

"Servicios que no se ofrecen en el bar: carga de móviles, fuego para fumadores, cambio de billetes para usos ajenos y otros", se puede leer. Y claro, los usuarios y posibles clientes de estos bares han lamentado la poca hospitalidad del hostelero.

Es verdad que puede que esta persona que regenta el bar haya visto de todo y haya tenido que tomar esta medida para evitar que su local se convierta en una especie de biblioteca.

"Se puede hacer lo mismo sin ir de perdonavidas. Si es alguien que ya está consumiendo me parece que no cuesta nada y si no consume le indicas tranquilamente que son servicios solo para clientes", comenta una persona. Los hay que han mostrado su admiración por ese "otros" final que nadie sabe concretamente qué puede querer decir.

A otro, parece, no le ha hecho mucha risa: "Si es broma, le falta gracia".