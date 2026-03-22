El CEO de Apple, un año después de donar un millón de dólares para la investidura de Trump: "No soy una persona política"

El CEO de Apple, Tim Cook, se ha pronunciado finalmente sobre su relación con el presidente estadounidense Donald Trump. En una reciente entrevista para el conocido programa Good Morning America, conducido por el exjugador de fútbol americano Michael Strahan, Cook afirmó de manera tajante que carece de cualquier tipo de inclinación partidista.

"No soy una persona política de ningún bando. No soy político", declaró el directivo. Cabe recordar que el magnate tecnológico está siendo objeto de un auténtico aluvión de críticas por su supuesta cercanía con el mandatario de la Casa Blanca, tal y como detalla Business Insider en uno de sus últimos artículos.

La polémica no ha surgido de la nada, sino tras una sucesión de sonados acercamientos. En primer lugar, la asistencia de Cook al acto de posesión de Trump en enero del 2025. Posteriormente, llamó mucho la atención la presencia del directivo en la proyección de "Melania", un documental que retrata la vida de Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, y su papel tras la reelección de su marido.

A esto se suma el regalo institucional que Apple le hizo al presidente estaodunidense en 2025 (una placa de vidrio grabada). Pero el detalle que más ampollas ha levantado, es que Cook donó, a título personal, un millón de dólares a los fastos de la investidura de Trump.

Cook se desmarca escudándose en las "políticas públicas"

Ante este panorama, el máximo responsable del gigante tecnológico insiste en que no tiene ninguna preferencia ideológica. "Lo que hago es interactuar en temas de políticas públicas, no de política. Me centro en las políticas públicas, así que me complace mucho que el Presidente y la administración estén disponibles para hablar de ellas", sostiene.

En este sentido, Cook subraya que Apple está apoyando cada vez más la economía y la industria nacional estadounidense. "Si miras tu iPhone hoy, verás que tanto el cristal de la cubierta frontal como el de la trasera saldrán íntegramente de fábricas de Kentucky para finales de este año", agrega.

Solamente en el trimestre de diciembre del 2025, Apple acumuló una factura arancelaria de 1.400 millones de dólares. Actualmente, la compañía está a la espera de ver qué deciden los tribunales. Más allá de ello, lo cierto es que Cook se encuentra caminando sobre una fina cuerda floja para intentar mantener el equilibrio en una situación sociopolítica extremadamente delicada.