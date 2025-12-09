Rusia falsifica muertes de sus soldados como desertores para ocultar las pérdidas

Atesh es un movimiento militar partisano clandestino que está formado por ucranianos, tártaros de Crimea y rusos anti-Putin. Se encuentra activo desde septiembre de 2022 (unos meses después de que comenzara la guerra de Ucrania) y lleva a cabo operaciones de sabotaje y resistencia contra las fuerzas rusas en territorios ucranianos ocupados por el país dirigido por Vladímir Putin.

El mencionado movimiento militar ha asegurado que Rusia está falsificando las muertes de sus soldados rusos haciéndolos pasar como desertores para ocultar las grandes pérdidas que Moscú está sufriendo en su ofensiva en la ciudad ucraniana de Pokrovsk.

Tal y como recoge Kyiv Post, varios agentes de Atesh infiltrados en la 30.ª Brigada Mecanizada Independiente han informado de que los comandantes rusos están registrando, de forma deliberada, a soldados rusos muertos en combate como ausentes sin permiso.

En concreto, siempre según la versión del movimiento militar partisano clandestino, la brigada habría creado listas separadas en las que se han incluido cientos de nombres como desertores cuando en realidad están fallecidos.

Según un informe compartido en Telegram por Atesh, esta práctica rusa se está llevando a cabo tanto con los soldados muertos durante los asaltos a la ciudad de Pokrovsk como con los fallecidos a causa de los destacamentos de barricadas.

Atesh también señala que a los combatientes rusos se les justifica esta forma de proceder diciéndoles que "es más fácil declarar una ausencia sin permiso que explicar a los familiares dónde está el cuerpo".

Esta estrategia estaría destruyendo la confianza de las tropas rusas en sus superiores. "Los soldados entienden que en cualquier momento pueden ser 'dados de baja' como desertores, incluso si mueren en combate. Esto provoca miedo, agresividad y un rápido descenso de la moral. La disciplina se rompe, no se confía en el mando y la capacidad de combate se deteriora con cada nuevo asalto", se asegura en el informe de Atesh.