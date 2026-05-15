Jude, jubilada de 74 años y residente de la primera comunidad de cohousing exclusiva para mujeres mayores del Reino Unido: "No es un rechazo a los hombres, es tomar el control de nuestras vidas"

New Ground, la primera comunidad de covivienda femenina para personas mayores en Gran Bretaña. Hace diez años, 26 mujeres de edades comprendidas entre cincuenta y sesenta años se mudaron a un bloque de pisos de tres plantas que ellas mismas habían diseñado en High Barnet, al norte de Londres. Ahora, una década más tarde, cuenta en conversación con The Times cómo es su vida en este cohousing en el que no se permite la entrada de hombres.

A las protagonistas les gusta decir que "se cuidan entre ellas". De momento, la mayor parte de las mujeres que se adentraron en la aventura siguen viviendo en la residencia: 21 de 26. Ellas definen la idea del cohousing con una enternecedora frase: "¿Y si no tuviéramos que envejecer solas, sino que pudiéramos compartir un hogar con nuestras amigas?".

Se trata de una representación clara de la vida femenina del país: unas nueve nacionalidades diferentes, trabajadoras y jubiladas, personas que dejaron la escuela a los 15 años y personas con doctorado. Algunas mujeres se quedaron viudas después de largos matrimonios felices, otras se divorciaron después de matrimonios infelices. Hay una pareja de lesbianas que comparte un piso, algunas que están saliendo o tienen parejas a largo plazo y otras que prefieren seguir solteras.

De esta forma, aclaran que pueden recibir visitas de hombres pero "no pueden alquilar ni poseer una casa" dentro de la residencia. "Se trata de tomar el control de nuestras vidas individuales. No es un rechazo a los hombres", explican.

Las semillas de New Ground

Las semillas de New Ground fueron plantadas en 1998 por Maria Brenton, que ahora tiene 80 años. Esta catedrática de renombre viajó por toda Europa en la década de los noventa para descubrir como los diferentes países cuidaban a sus ancianos y se quedó prendada en Holanda.

"Pude alojarme en un grupo fantástico de mujeres mayores con vistas a un canal en medio de Ámsterdam", recuerda la académica. "Holanda contemplaba el envejecimiento de su sociedad de una manera inspiradora y progresista que el Reino Unido no estaba entonces y, seamos sinceros, aún no lo hace hoy", agrega.

Durante el verano de 1998 la idea se hizo realidad. En un pub de King's Cross, en la capital británica, la mujer dió una conferencia y contó todos los hallazgos de su viaje por Europa. Un núcleo de mujeres que asistieron a esa reunión se obsesionó con la idea de vivir juntas a medida que envejecían. Muchos años más tarde y después de un movimiento sin prececentes por encontrar presupuesto en vivienda social lograron fundar su comunidad.