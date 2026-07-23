España afronta otra noche crítica con grandes incendios activos: el fuego de Guadalajara supera ya las 32.000 hectáreas

El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción"

España encara una nueva madrugada marcada por la lucha contra los incendios forestales. El foco más preocupante continúa siendo el de La Mierla (Guadalajara), que ya ha arrasado alrededor de 32.000 hectáreas y permanece activo, aunque su evolución favorable ha permitido entrar en fase de estabilización.

Mientras los equipos de extinción siguen trabajando sin descanso en Castilla-La Mancha, otros incendios mantienen en alerta a varias comunidades autónomas, desde Castilla y León hasta Andalucía, pasando por Aragón.

Primeras evacuaciones levantadas en Guadalajara

La mejora de la situación ha permitido al Gobierno de Castilla-La Mancha comenzar a aliviar las restricciones impuestas durante los últimos días.

Cinco localidades de la Sierra Norte de Guadalajara han recuperado ya la normalidad tras levantarse las órdenes de evacuación, una medida que llega después de que hasta 34 núcleos de población tuvieran que ser desalojados por la amenaza de las llamas.

También han podido regresar a sus casas los vecinos afectados por el incendio de Selas (Guadalajara) y las personas evacuadas por el humo en Barcones (Soria).

Almorox mejora, pero siguen los cortes de tráfico

La evolución del incendio de Almorox (Toledo) también ha permitido el regreso de la mayoría de los vecinos desalojados, incluidos los residentes del municipio toledano y de su entorno.

La única excepción continúa siendo la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado, donde las restricciones permanecen activas.

Además, varias carreteras siguen cortadas al tráfico, entre ellas la M-507, la N-403 y la M-540, debido a la proximidad del fuego.

Castilla y León mantiene varios frentes abiertos

La situación continúa siendo especialmente delicada en Castilla y León. En Burgohondo (Ávila), un incendio que ya afecta a más de 300 hectáreas mantiene el nivel 2 de gravedad por el riesgo para el casco urbano, lo que ha obligado a desplegar durante la noche efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La UME también trabaja en el incendio de Castropodame (León), donde se ha evacuado de forma preventiva tanto esa localidad como Turienzo Castañero y San Pedro Castañero.

A ello se suma el confinamiento decretado en Rábano de Aliste (Zamora), una pequeña población próxima a Portugal cuyo número de habitantes aumenta considerablemente durante el verano.

Buenas noticias en Segovia y Teruel

Frente a estos escenarios, otros incendios ofrecen un panorama mucho más esperanzador.

El fuego de Brieva (Segovia), que ha calcinado más de 3.000 hectáreas, evoluciona favorablemente y ya ha permitido el regreso de los últimos vecinos evacuados, poniendo fin a las medidas de protección que afectaron a unas 420 personas de ocho localidades.

También mejora la situación en Ejulve (Teruel), donde el incendio, que ha quemado unas 1.400 hectáreas, ha reducido su nivel de emergencia. Los vecinos ya han podido volver a sus viviendas y ha comenzado la retirada progresiva de la UME.

Preocupación también en Huelva

En Andalucía, las llamas siguen avanzando en El Cerro de Andévalo (Huelva), donde el fuego afecta a una extensa zona de dehesa con eucaliptos, encinas y matorral, un terreno que favorece su propagación.

El incendio mantiene activada la fase de emergencia y amenaza un espacio de gran valor natural en el que habitan especies como jabalíes, ciervos, zorros o perdices.

La nota positiva llega también desde la provincia onubense, donde durante la madrugada quedó extinguido el incendio de Almonaster la Real, que había obligado a desalojar a unas 300 personas y a interrumpir temporalmente la circulación ferroviaria entre Huelva y Zafra.