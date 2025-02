El investigador español que está detrás de la gran esperanza contra el cáncer anuncia la sorpresa: "Quedaros con esta fecha"

El investigador español Asier Unciti-Broceta, director del Edinburgh Cancer Research Centre y responsable del desarrollo de la gran esperanza farmacéutica para luchar contra el cáncer, se ha dejado ver por su Algeciras natal para impartir una clase magistral en el Aula Universitaria de Mayores de la Universidad de Cádiz en el marco de las celebraciones por el Día Mundial contra el Cáncer. Pero antes de su ponencia, el científico ha concedido una entrevista a Europa Sur en la que ha compartido los avances de su proyecto, con el que podría cambiar para siempre el tratamiento de varios tipos de tumores: el NXP900, un inhibidor de la proteína SRC, que es clave en el desarrollo de células tumorales.

El camino de Unciti-Broceta hasta ser una referencia en la investigación oncológica no ha sido sencillo. "Siempre he tenido muchas dificultades para conseguir becas en Andalucía. A pesar de mis buenas notas, nunca logré una beca de la comunidad, aunque después me dieron la Bandera de Andalucía", comenta con ironía. Finalmente, un amigo le recomendó probar suerte en el Reino Unido y esa decisión ha marcado su carrera.

Su entrevista en la Universidad de Edimburgo resultó determinante. "Era imposible que me dieran la plaza porque no tenía el currículum que supuestamente pedían, pero cuando vieron mi perfil, se dieron cuenta de que encajaba perfectamente. Como la plaza ya estaba adjudicada, crearon otra para mí en el momento, con los mismos privilegios de la original. Una hora después me llamaron y me dijeron: 'Asier, la plaza es tuya'", explica.

Desde entonces, su trabajo en el laboratorio ha estado marcado por la colaboración con otros investigadores. Fue en Edimburgo donde Unciti-Broceta empezó a trabajar mano a mano con el biólogo al que habían adjudicado la primera plaza y uniendo conocimientos

consiguieron acelerar el desarrollo del NXP900. "Fue un trabajo en equipo excepcional y gracias a eso logramos resultados mucho más rápido de lo esperado", afirma el científico.

Un futuro prometedor



Mientras el laboratorio que dirige Unciti-Broceta en la Universidad de Edimburgo trabaja en el descubrimiento de nuevos fármacos contra distintos tipos de cáncer, según explica han abierto siete programas diferentes de investigación, su proyecto estrella sigue siendo el inhibidor de la proteína clave para el desarrollo de los tumores. "Estamos avanzando en varias líneas, pero el NXP900 es nuestro proyecto más ambicioso", cuenta.

Un proyecto precoz que, siempre con prudencia, puede avanzar también con rapidez en el proceso de pruebas y procedimientos que se tienen que realizar para aprobar cualquier tipo de fármaco. "Quiero ser prudente con las expectativas", señala Unciti-Broceta que, con los pies en la tierra, asegura que "aún no se ha probado que hayamos inventado un fármaco eficaz contra el cáncer, pero los resultados preliminares son esperanzadores".

Por eso, si todo lo relacionado con el NXP900 sigue según lo previsto, el mundo podría contar con el inhibidor de la proteína SRC muy pronto. "Queados con esta fecha. Nuestro gran sueño es que en 2027 podamos iniciar la fase 3 de los ensayos clínicos y que las grandes farmacéuticas se sumen al proyecto", ha revelado el investigador español que, con humor, rechaza que le pongan su nombre a una calle o una plaza en Algeciras.