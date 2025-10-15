Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El juez rechaza mandar a prisión a Ábalos, pero mantiene las medidas cautelares
El exministro de Transportes se mantiene en libertad tras no apreciarse indicios de fuga o de destrucción de pruebas.

El exministro Jose Luis Ábalos, a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo para declarar en el marco del 'caso Koldo'.EFE/Zipi Aragón

En libertad. El exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos continuará libre tras pasar este miércoles por el Tribunal Supremo, donde ha prestado declaración en el marco de la investigación por el 'caso Koldo'. El juez no ha apreciado indicios de fuga o de destrucción de pruebas, como alegaban algunas de las acusaciones, y ha decidido que continúe como hasta ahora.

Eso significa que mantiene sobre él las anteriores medidas cautelares impuestas, como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país, así como la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. El alto tribunal toma esta decisión después de que se incorporara el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a "ingresos irregulares", de más de 90.000 euros. Una cuestión que llevó al PSOE a pronunciarse y asegurar que ese mismo informe descarta que hubiese financiación ilegal en Ferraz.

-Noticia de última hora, en ampliación-

