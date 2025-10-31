El motivo por el que las amas de casa finlandesas meten una toalla en la lavadora cuando lavan una chaqueta de plumas

El invierno se acerca. Para que la bajada de temperaturas que experimentaremos a lo largo de las próximas semanas no te coja desprevenido es necesario que comiences a poner a punto la ropa de abrigo.

Debido al clima tan frío existente en los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia, es una buena idea tomar nota de los trucos que allí se utilizan para mantener los abrigos en buenas condiciones.

Por ejemplo, en Finlandia suelen meter una toalla en la lavadora cuando lavan una chaqueta de plumas. El motivo es que si un mal lavado hace que las plumas se apelmacen, el abrigo perderá gran parte de su capacidad para proporcionar calor.

En concreto, una chaqueta de plumas da calor debido a que las finas y estructuras de las plumas dan como resultado pequeñas cámaras de aire, las cuales funcionan como aislante térmico e impiden que el calor corporal se escape de la prenda.

Sin embargo, las plumas pierden esa capacidad de aislamiento térmico si se mojan, por lo que hay que tener especial cuidado cuando este tipo de chaquetas se introducen en la lavadora.

Lavar la chaqueta de plumas junto a una toalla tiene principalmente dos ventajas. La primera de ellas es que la fibra de la toalla absorbe el exceso de humedad al inicio del centrifugado, reduciendo el peso y la compresión del plumón. Y la otra ventaja es que, mientras que el tambor de la lavadora gira, la superficie rugosa pero suave de la toalla deshace delicadamente los grumos que pueden formarse en el interior del abrigo.

A la hora de lavar la chaqueta de plumas en la lavadora es aconsejable seleccionar el programa de lavado delicado a una temperatura de 30 grados. No se debe usar suavizante, ya que apelmaza la prenda. También es recomendable programar un lavado adicional para eliminar completamente el detergente y optar al principio por un número de revoluciones reducido (entre 400 y 800 revoluciones por minuto) para evitar que el relleno se aplaste.