El motivo por el que apagar la calefacción en habitaciones donde no hay nadie no es la mejor de las ideas

Por contradictorio que suene, apagar la calefacción en las habitaciones y espacios en los que no hay nadie, puede salir más caro que el ahorro que pensabas que estabas logrando. Ya con el frío acechando, esta es la conclusión que recoge el medio galo CNews en una información.

¿Por qué? ¿No carece de sentido estar calentando una habitación en la que nadie puede disfrutar? El motivo se corresponde con el coste de volver a encenderla y cómo afecta en global al resto del hogar. Según la mencionada información, se debe a que el aire frío acaba desplazándose a los espacios que sí cuentan con fuente de calor, lo que provoca que un mayor consumo de energía por parte de los radiadores para mantener caliente dicha zona.

Lógicamente, a más utilización de energía, mayor consumo en la factura y más dinero que pagar. Pero, ¿esto es algo que siempre funciona así? El mencionado portal apunta a que hay que tener en cuenta los lapsos temporales. Por ejemplo, si te vas de vacaciones de Navidad más de una semana, no, no merece la pena. Sin embargo, si hablamos de no apagarla mientras estás en el trabajo diario o en una salida de fin de semana, sí merece la pena dejarla encendida.

¿A qué temperatura tengo que tener la calefacción en las habitaciones para ahorrar dinero?

De esta forma, y según CNews, lo más aconsejable para contar con un ahorro óptimo y garantizar que toda la casa está caliente pasa por no bajar la temperatura de una habitación -ni ocupada, ni desocupada-, más allá de los 12°C. En estas últimas, hasta se debería llegar a los 16°C.