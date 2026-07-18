China cambia las normas. Según publica PV Magazine, el gigante asiático ha publicado tres normas nacionales obligatorias sobre el consumo energético y LA eficiencia energética en el sector fotovoltaico, estableciendo un nuevo marco de cumplimiento que cubre el trabajo con polisicilio, obleas de sicilio y módulos fotovoltaicos. Esto afecta de lleno a la fabricación de paneles solares.

Tal y como reza la publicación, la tres normas, bautizadas como GB 29447-2026, GB 47835-2026 y GB 47834-2026, se oficializaron el pasado 27 de junio de 2026 y entrarán en vigor el proximo 1 de enero de 2027. Entonces, serán obligatorias en todo el territorio nacional.

En resumen, los dectámenes establecen límites vinculantes para el consumo y la eficiencia energética en las principales categorías de fabricación y producción.

El objetivo es claro: mejorar la eficiencia de la producción. Con este fin como bandera, el Gobierno de Xi Jinping, espera influir en la producción, ventas, importaciones, contratación píblica y licitación de proyectos una vez implementados.

Asimismo, se pretende presionar las líneas de polisicilio más antiguas y de alto consumo energético y acelerar mejoras como la recuperación del calor, el reciclaje del hidrógeno y la optimización de la hidrogenación en frío.

Limitaciones

Para los módulos, las interpretaciones públicas indican tres calificaciones de eficiencia energética, siendo el Grado 1 el más alto. Los umbrales mínimos de eficiencia de Grado 3 se reportan en torno al 23,2% para módulos TOPCon y heterojunction (HJT) y 23,5% para módulos de retrocontacto (BC).

Para inversores, la norma clasifica los productos por potencia y establece requisitos mínimos para la eficiencia media ponderada y la eficiencia máxima de conversión. Según se explica, se espera que esto acelere la sustitución de los productos inversores de menor eficiencia y fortalezca el papel de los equipos de conversión de alta eficiencia en proyectos fotovoltaicos a gran escala.

En esta línea, y tal como publica el medio de conunicación, se espera que las empresas estatales, los proyectos renovables respaldados por el gobierno y las licitaciones centralizadas adopten los nuevos límites como requisitos de entrada o criterios de puntuación. Esto podría desplazar la demanda hacia productos de mayor eficiencia y menor intensidad energética y reducir el espacio para la oferta de bajo precio y bajo rendimiento en proyectos nacionales.

Efectos de la norma

A corto plazo, las medidas podrían aumentar el gasto en reformas y acelerar la retirada de la capacidad convencional. A largo plazo, podrían apoyar un cambio en la industria fotovoltaica china de una expansión impulsada por la escala hacia un modelo centrado en la eficiencia, la calidad, el menor consumo energético y el rendimiento del ciclo de vida.