Bea Elton, limpiadora extrema de casas: "El lugar más limpio de la casa de una persona siempre es la cama"

Bea Alton es limpiadora extrema y en sus redes sociales, donde se hace llamar CleanwithBea, acumula más de seis millones de seguidores. Esta británica tiene un trabajo bien estrambólico. En su día a día retira la basura de casas donde se ha perdido completamente el control: insectos, deshechos agolpados y comida caducada durante años... Para muchos, se ha convertido en una celebridad del genero, y su audiencia está ansiosa por ver lo imperfecto hecho perfecto.

The Guardian ha acompañado a la joven limpiadora a uno de sus trabajos, en una casa donde se dejaron de tirar los deshechos a la basura hace años. Allí, el único espacio libre que queda es la cama: "El lugar más limpio en la casa de alguien...", comenta Elton. "Cuando el salón se pone feo empiezan a comer aquí arriba, por eso sube la basura". Pero la alcoba siempre permanece limpia.

Tal y como reza la publicación, en menos de tres años, la protagonista, que tiene una licenciatura en filología y ha trabajado en el mundo de la comunicación, se ha construido "una carrera de moho, gusanos y excrementos, tanto animales como humanos". "Se ha convertido en una experta en la psique humana, desarrollando una comprensión profunda de por qué un hogar puede llegar a ser así", se explica.

Más allá de la limpieza

Los vídeos de Elton no muestran el trabajo que hay detrás de cada limpieza. En el caso en el que se ha inmiscuido con el medio de comunicación ayuda a una persona con depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Antes de llegar con sus materiales de limpieza, se ha pasado meses hablando con el propietario, "generando confianza", y, "a menudo", después de cada limpieza, la británica se coordina con las autoridades locales, los trabajadores de apoyo y los terapeutas. Eso sí, deja claro que: "No soy profesional de la salud mental".

Su historia

Tal y como ella detalla en el medio de comunicación, todo empezó en 2023 cuando la despidieron. Ella y su novio alquilaron un piso en Londres cubierto de moho. Querían irse, pero su perro, dificultaba encontrar otro lugar. Su recurso era limpiar a gran escala. Fue así cómo encontró la forma de ganarse la vida.

Desde entonces, empezó a subir vídeos para grabar sus esfuerzos de limpieza en un intento de "recuperar mi fianza" y pronto empezó a generar "ingresos crecientes", permitiéndole pagarse un salario a sí misma y a su pareja. Además, de los servicios de limpieza, también emplea servicios como la eliminación de riesgos biológicos y, a veces, incluso remodela viviendas y paga deudas de residentes.

Su problema, reconoce: el tiempo. Las limpiezas, continúa, duran entre tres días y dos semanas. Hasta la fecha, ha conseguido terminar 45 de ellas.

Por último, Elton cree que el 99% de sus limpiezas anuncian un "reinicio completo". "Siempre estoy encantada de limpiar para la gente otra vez. Quiero que sepan que no hay vergüenza en pedir ayuda o necesitar ayuda más de una vez", concluye para The Guardian.