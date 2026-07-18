Dos militares estadounidenses muertos y uno desaparecido tras el ataque iraní sobre una base en Jordania

Dos militares estadounidenses han muerto y un tercero está "desaparecido en combate" tras los ataques de proyectiles iraníes sobre objetivos de Estados Unidos en suelo jordano, según ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM).

"Dos militares de Estados Unidos han muerto en acción en Jordania mientras fuerzas del CENTCOM y aliadas se defendían de ataques iranéis con misiles balísticos y drones", ha informado el CENTCOM en un comunicado.

Otros cuatro militares estadounidenses han sido evacuados por motivos médicos a hospitales jordanos, aunque "ya han recibido el alta". "Otros militares han sido tratados por heridas menores y ya han regresado al servicio", ha añadido.

Por el momento no se ha publicado más información sobre las víctimas "por respeto a las familias" y se espera a que pasen 24 horas desde la notificación para publicar sus nombres. Con estos son ya 16 los militares estadounidenses muertos confirmados oficialmente desde el inicio de la última escalada militar entre ambas partes, el pasado 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en medio de la reanudación de las hostilidades con Washington que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio. Los proyectiles iraníes han alcanzado hangares con aviones de combate norteamericanos y "una gran plataforma de estacionamiento".

Horas antes, Irán había asegurado que un ataque previo había alcanzado los depósitos de combustible estadounidenses en la base; una instalación que Teherán considera como estratégica por su ubicación, sus infraestructuras militares y su papel en las operaciones estadounidenses en Asia Occidental.

En respuesta, el Ejército jordano ha informado del derribo de cuatro aviones no tripulados de Irán sin hacer mención a daño alguno en la base aérea. Las Fuerzas Armadas Jordanas, en una nota recogida por la agencia oficial de noticias Petra.