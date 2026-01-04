El temporal, a más: se activa el aviso rojo por lluvias en Málaga y lanzan un mensaje Es-Alert a 27 municipios

La borrasca Francis está intensificando las precipitaciones en el sur de la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje Es-Alert a los 27 municipios de la zona a las 14:42 horas de este domingo.

Se esperan que haya lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumulados en menos de doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40% y el 70% y que implica posibles inundaciones y crecidas, como publica la agencia EFE.

Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Mensaje Es-Alert

A las 14:41 h se envió un mensaje masivo Es-Alert a los 27 municipios de la zona: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Benahavís, Cártama, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Istan, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga, etc.

Consejos a tener muy en cuenta

Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; y se recomienda consultar los consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar a ese mismo número.