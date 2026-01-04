Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El temporal, a más: se activa el aviso rojo por lluvias en Málaga y lanzan un mensaje Es-Alert a 27 municipios
EN DIRECTO
China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro
Sociedad
Sociedad

El temporal, a más: se activa el aviso rojo por lluvias en Málaga y lanzan un mensaje Es-Alert a 27 municipios
 

Se esperan que haya lluvias de 120 litros por metro cuadrado acumulados en menos de doce horas.

Félix Esteban
Félix Esteban
alerta-roja-lluvias-malaga
Llega lo peor del temporal, con alerta roja en Málaga.Getty Images

La borrasca Francis está intensificando las precipitaciones en el sur de la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje Es-Alert a los 27 municipios de la zona a las 14:42 horas de este domingo. 

Se esperan que haya lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumulados en menos de doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40% y el 70% y que implica posibles inundaciones y crecidas, como publica la agencia EFE

Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Mensaje Es-Alert

A las 14:41 h se envió un mensaje masivo Es-Alert a los 27 municipios de la zona: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Benahavís, Cártama, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Istan, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga, etc.

Consejos a tener muy en cuenta

Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; y se recomienda consultar los consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar a ese mismo número. 

Félix Esteban
Félix Esteban
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de El HuffPost España y escribo sobre todo lo que te interesa ciertos días de diario y cada fin de semana, desde política a sociedad, curiosidades o esa última hora que te puede sorprender.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo tipo de temas de actualidad y de temas que te interesan por su magnitud o porque te afectan directamente en tu vida cotidiana: ahorro, empleo, viajes, lo último en tendencias y redes…, con un enfoque directo y donde saques información pero también conocimiento del tema en cuestión, contextualizando y haciéndote pensar.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, donde estudié Periodismo y Comunicación Corporativa, pero me trasladé a Madrid, donde realicé un máster en comunicación corporativa en ESERP. Sin embargo, lo que más me gusta es escribir, aprender y escribir. He colaborado en varios medios digitales como redactor y editor (Grupo Merca2, Infodefensa, Business Insider…), así como coordinación de colaboradores y responsable de uno de los portales informativos de Merca2. Además, tengo mucho cariño a mi hobby de escribir críticas de cine desde hace varios años, mi gran pasión. ¿Las otras? Literatura, tecnología, economía e historia, y el deporte.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 