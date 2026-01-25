Antoni Daimiel recibe en casa un paquete que estaba esperando: todo va bien hasta que se da cuenta de este error

Todo aquel que hace alguna compra a domicilio sabe que, en algunas ocasiones, se puede convertir en una tarea de riesgo y que cada experiencia bien podría ser digna de un capítulo de Netflix.

Hay envíos y envíos, pero hay algunos que se acaban convirtiendo en un quebradero de cabeza. Ya sea por retrasos, por entregas en otro domicilio o porque, por culpa del cliente, no hay nadie que pueda recogerlo.

Ninguna de esas vivencias representan lo que el periodista Antoni Daimiel, histórico comunicador y reconocible voz durante décadas de la NBA en España, ha vivido con la llegada de un paquete que estaba esperando recibir en casa.

El que lo ha contado ha sido el mismo periodista de Movistar+ en un mensaje que ha publicado en la red social X. Tras recibir un paquete, todo parecía ir bien hasta que se ha dado cuenta de un detalle curioso.

"He recibido un envío de una compañía en la que tengo cuenta de fidelización. Me ha llegado bien, a casa, pero con apellidos diferentes", ha señalado, junto a una imagen del paquete.

Lejos de reflejar su verdadero nombre Antoni Daimiel Bolaños, lo único que habían acertado en la etiqueta era 'Antoni', ya que aparecía otro: Antoni Putellas Segura. Pero, por si nadie lo sabía, esos dos apellidos son los mismos que los de la futbolista Alexia Putellas.

Antoni Daimiel no ha desaprovechado la ocasión para citar a la jugadora del FC Barcelona y bromear con lo sucedido. "Alexia Putellas, la hermana que siempre quise tener...", ha ironizado.

"Ahí han acertado"

Posteriormente, durante la narración junto a Guillermo Giménez del partido Villarreal - Real Madrid en Movistar+, Antoni Daimiel ha contado con más detalle la historia y la sorpresa que se había llevado.

"Pues me han llamado Antoni. Ahí han acertado. Putellas Segura. Ponía en el destinatario. He buscado. Yo sabía quién es Alexia Putellas, pero no sabía su segundo apellido. Entonces, mi dirección venía bien y lo que venía dentro era para mí. Pero no entiendo muy bien por qué han puesto en destinatario Putellas Segura", ha expuesto.

Pero ojo, que el periodista ha revelado que el paquete sí era para él y no para otra persona:

"Aclaro que el envío era para mí".

"Luego venía una cosa. Como una tarjeta, con mi nombre bueno. Ahí ya acertaron".

"Pero no sé si a ella le habrá llegado algo con Alexia Daimiel Bolaños. Puede ser".

Qué dice la ley en caso de mala entrega

La Ley de Protección de Datos es rotunda a la hora de entregar el paquete sin consentimiento del destinatario a otra persona. Así se refleja en los artículos 5,1 y 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

En el caso de cometer tal acción, incumpliría con los dos artículos que defienden el principio de integridad y confidencialidad, sin ofrecer las medidas de seguridad necesarias para que los datos personales sean protegidos.

Hace unos años, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso una multa de 70.000 euros a la compañía de mensajería UPS por entregar un pedido de un cliente a un vecino sin su autorización.