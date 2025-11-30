Emoción en un pueblo de Tarragona por su barbero: puede convertirse en el mejor del mundo

Cambrils vive estos días una mezcla de orgullo y expectación después de que el joven barbero local Pedro Oletta, de tan solo 22 años, se proclamara campeón de España en el concurso organizado por la marca Wahl celebrado en Madrid el pasado 19 de octubre. La victoria, lograda frente a más de 200 profesionales, sitúa a Oletta como el representante español en el Campeonato Mundial de Barbería que tendrá lugar en Chicago en mayo de 2026.

El joven ha pasado de cortar el pelo a sus amigos en el parque a competir por ser el mejor barbero del mundo. En la final nacional Oletta sorprendió al jurado con un corte libre ejecutado en 45 minutos en el que primaron la técnica, la originalidad y un sello personal muy marcado. Su propuesta creativa y rompedora le permitió imponerse en una disputa que contó con candidatos de todo el país.

La receta de su éxito se basa en “entusiasmo, trabajo y constancia”, afirma Oletta en declaraciones recogidas por Diari de Tarragona. Como paso previo a la cita internacional, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en territorio estadounidense, el barbero se desplazará a Londres para recibir una formación especializada con Wahl, donde terminará de pulir la propuesta que llevará a la competición mundial.

En el oficio desde pequeño

Oletta, nacido en Venezuela y llegado a Cambrils con su familia a los 10 años, se inició en el oficio muy joven: empezó a cortar el pelo a los 15, inspirado por el trabajo de su madre en estética, y a los 19 abrió su propia barbería, Los Muchachos Barber Shop, junto a su hermano Adonis y un socio, en la calle Sant Isidre. Desde ese local del Ensanche comenzó a consolidar un estilo que ahora le ha llevado a la cima nacional.

El triunfo ha sido también motivo de reconocimiento institucional: el Ayuntamiento de Cambrils y el alcalde Oliver Klein recibieron al joven para felicitarle en nombre del municipio. Más allá del trofeo, Oletta ya piensa en devolver a su ciudad parte de lo recibido, ya que entre sus proyectos figura crear una academia en Cambrils para formar a jóvenes interesados en la barbería, una iniciativa que el municipio ha recibido con entusiasmo dado el impacto positivo que supone para la comunidad local y para el oficio.

“Conocer a otras personas, incluso de otros países, te abre el conocimiento. Te hace ser otro tipo de persona y estas oportunidades son las que no se pueden desperdiciar”, asegura Oletta sobre su viaje a Chicago. Cambrils, que sigue de cerca la preparación del que será su representante, espera ahora que la trayectoria ascendente del joven culmine con un nuevo hito internacional que colocaría al pequeño local de la calle Sant Isidre en el mapa mundial de la barbería.