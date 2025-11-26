En Rumanía se hacen eco de la oferta para bibliotecarios en España: 1.700 euros al mes y sin concurso

Varios medios rumanos como Libertatea, se han hecho eco en los últimos días de una oferta laboral poco habitual en España, donde universidades e instituciones públicas están contratando bibliotecarios con salarios de hasta 1.700 euros mensuales y, lo más llamativo, sin necesidad de oposición.

Las vacantes, publicadas a través de plataformas de empleo como InfoJobs, ofrecen contratos mayoritariamente presenciales en ciudades como Madrid, Alicante, Bilbao o Las Palmas de Gran Canaria, con turnos de mañana, tarde o fin de semana. En Rumanía, donde los profesionales del sector suelen percibir sueldos mucho más bajos, la noticia ha generado una ola de interés.

Bibliotecarios, documentalistas y expertos técnicos

Las plazas abarcan desde bibliotecarios con responsabilidades completas hasta directores de documentación, técnicos especializados en sistemas bibliotecarios o personal de apoyo administrativo. En el ámbito universitario se valoran especialmente competencias en formación de usuarios, apoyo a la docencia e investigación, así como la capacidad de gestionar la producción científica.

La parte técnica también pesa. Según AS para los puestos más especializados se exige dominio de sistemas como Alma —incluyendo su administración, flujos operativos y analíticas— y familiaridad con su interoperabilidad con Primo. En el ámbito jurídico, se solicitan conocimientos avanzados en bases de datos como Aranzadi, Westlaw, La Ley Digital o Vlex, además de experiencia en procesos de digitalización y normalización de colecciones.

Aunque España no destaca por tener los sueldos más altos de Europa occidental, un contrato indefinido de 1.700 euros mensuales en el sector público es considerado una oportunidad competitiva, motivo por el que se espera una fuerte demanda entre candidatos nacionales y extranjeros.

Trabajar en España

Los ciudadanos rumanos, como miembros de la Unión Europea, pueden trabajar en España sin restricciones. Para estancias superiores a tres meses, deben obtener el NIE y registrarse en el Registro Central de Extranjeros, además de afiliarse a la Seguridad Social para poder cotizar y acceder a sus derechos laborales.

Los empleos pueden ser tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, aunque en este último caso se requiere cumplir con obligaciones fiscales específicas. Las autoridades rumanas recuerdan a quienes quieran emigrar que se informen adecuadamente de sus derechos salariales y condiciones laborales, ya que ambos países cooperan para evitar abusos.