Todo queda en casa con Xabi y Arbeloa: traspaso en el banquillo del Real Madrid entre dos íntimos amigos

Arbeloa y Alonso durante un entrenamiento de pretemporada en UCLA, Los Angeles, California, en 2013.

No por esperado ha dejado de resultar repentino. Los comunicados oficiales de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid y la "subida" de Álvaro Arbeloa del Castilla al primer equipo han sido casi consecutivas, separadas por unos minutos. Lo tenían claro, o al menos para lo que queda del año.

En el horizonte, Zidane o Klopp, por ahora inalcanzables: uno con el sueño de entrenar a Francia, otro encantadísimo en su millonario y nuevo empleo en Red Bull. Mientras, dos íntimos amigos sustituyéndose en el banquillo más importante y complejo del fútbol mundial. Dos estilos y personalidades similares, pero ¿logrará Arbeloa lo que no ha podido Xabi?

El testigo "envenenado" de maestro a alumno

El Real Madrid opta por la continuidad interna y la confianza personal: el testigo en el banquillo pasa por dos excompañeros, dos amigos y dos entrenadores formados en la misma idea de club, un arma de doble filo, y para muchos, según está el equipo, condenada al fracaso.

Sea por necesidad o por convicción, el Real Madrid ha decidido que el cambio en su banquillo no sea una ruptura, sino una transición natural. Donde hasta ahora estaba Xabi Alonso, pasará a sentarse Álvaro Arbeloa. Dos nombres propios, unidos por una amistad forjada en el vestuario.

De compañeros de vestuario a jefes en el banquillo

Alonso y Arbeloa fueron compañeros de equipo unos 7 años en total: aproximadamente 2 años en el Liverpool (2007–2009) y 5 años en el Real Madrid (2009–2014), vivieron etapas de máxima exigencia y formaron parte de una que generación que entendió el peso del escudo desde dentro.

El elegido está claro que sigue una línea de lo más continuista, cuando hay un clamor por un cambio de rumbo radical, el sempiterno problema de un vestuario acomodado, endiosado o perdido.

Arbeloa llega con el haber de su formación dentro de la estructura del club, trabajando con jóvenes, conociendo los tiempos de la casa, pero con el debe de no haber entrenado aún un equipo de élite, mucho menos un grande. Además, tendrá que lidiar no con jóvenes canteranos, sino con estrellas del fútbol mundial. Xabi lo ha sufrido, lo sabe bien.

Su historia de amistad

La relación entre Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso es una amistad muy estrecha, forjada como compañeros en Liverpool y Real Madrid, que se ha mantenido casi dos décadas y hoy se traslada a los banquillos del club blanco.

Coincidieron primero en el Liverpool (2007) y consolidaron la relación en el Real Madrid desde 2009, compartiendo vestuario en club y selección.

Han jugado juntos más de 250 partidos oficiales entre Liverpool, Real Madrid y España, con casi 20.000 minutos compartidos y títulos como La Décima (2014), Eurocopas 2008 y 2012 y el Mundial 2010.

Desde "dentro": cómo hablan uno del otro, el mote "trufas" y la broma interna



Xabi, en su carta de despedida a Arbeloa al retirarse, escribió: "Hablar de Álvaro para mí no es hablar de un compañero de equipo, sino de vida y un amigo con mayúsculas, de los de siempre", añadiendo un "siempre en mi equipo".

Arbeloa siempre ha dicho públicamente que "Xabi es un gran amigo mío" y le ha puesto "matrícula de honor" por su trabajo como entrenador del Real Madrid, a pesar de todo, en declaraciones a mediados de diciembre, cuando ya estaba más que cuestionado.

Sus gestos de complicidad son evidentes: Arbeloa escribió "Enhorabuena, trufas" a Xabi en redes al confirmarse su llegada al banquillo del Madrid, lo que muchos interpretaron como un insulto, pero nada más lejos. Ni se imaginaba que en pocos meses le iba a sustituir.

En realidad es un apodo cariñoso que nació en un entrenamiento: tras varios pases fallados de Arbeloa, Xabi le dijo "vaya trufa me estás pegando", y el mote se quedó entre ambos en plan código interno.

De compañeros a "tándem" de entrenadores



Tras retirarse el mismo año (2017), Xabi empieza a entrenar en la cantera del Madrid y luego triunfa en el Bayer Leverkusen, paso previo a ser técnico del primer equipo blanco; Arbeloa recorre su propio camino en La Fábrica hasta Castilla.

En 2025-2026 se da la imagen de dos amigos al mando: Xabi en el primer equipo y Arbeloa dirigiendo al Castilla, con comunicación fluida y recomendaciones cruzadas de canteranos, pero eso se rompió. El segundo ocupará el puesto del primero. ¿Afectará a su amistad?