Roc, único estudiante de su carrera en la Universidad de Barcelona: "Tiene prácticamente las mismas salidas laborales que el resto de filologías"

Se llama Roc Àngela Novella y es el único alumno de toda su carrera. No, no es que se encuentre en una facultad de alguna antigua ciudad universitaria de algún pequeño país europeo. Estudia en la Universitat de Barcelona (UB), donde comparte titulación tan solo con otra estudiante, siendo los únicos que la cursan actualmente. De hecho, ella es austríaca.

¿Qué estudian? Pues se trata de una carrera de filología, pero no una muy conocida. Hablamos del grado universitario en Lenguas Románicas, pero en la rama de italiano y catalán. Así lo ha relatado el propio Roc en las ondas de RAC-1, en el programa 'Els teloners del Versió RAC1' .

Esta situación genera situaciones que, a priori, nos resultarían estrafalarias en un aula magna de un centenar de personas. Por ejemplo, ojo como se ponga enfermo. "Si un día falto a clase, tengo que avisar para que no venga el profesor", comenta el joven estudiante de Badalona.

¿De qué va la asignatura?

Se debe a que la realidad es que en una parte de las materias está con un grupo reducido de otros estudiantes, pero esa cifra se reduce a una sola persona -la compañera austríaca- en otras asignaturas, para estar completamente solo con el profesor en otras. Entre los aspectos positivos, podría decirse que Roc cuenta con una privilegiada atención individualizada en muchas asignaturas.

Pero, sea como sea, este estudiante es optimista y está orgulloso de su elección académica, al tiempo que recuerda que a pesar de la especialización, el futuro laboral que le brinda es igual al de otras carreras de la misma rama. "Tiene prácticamente las mismas salidas laborales que el resto de filologías", defiende Roc.