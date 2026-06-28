Los psicólogos coinciden: las personas que adoptan este comportamiento en avión son los mejores compañeros de viaje posible

Las viajes (por ocio) deben ser sinónimo de felicidad y desconexión. Sin embargo, eso no siempre es así. Habitualmente, hay dos elementos que pueden llegar a estropear unas vacaciones: los imprevistos y la mala elección del compañero de viaje.

En ese segundo aspecto, el de los compañeros de viaje, se ha centrado un estudio realizado por psicólogos de universidades chinas y australianas que ha sido publicado en la revista científica International Journal of Tourism Research.

Los expertos han analizado 1.000 publicaciones en redes sociales y las respuestas de más de 500 viajeros que formaron parejas de viaje con desconocidos con los que se pusieron en contacto a través de internet.

Tal y como recoge la versión digital de la revista francesa Psychologies Magazine, los autores de la investigación han llegado a la conclusión de que hay varias cualidades especialmente valiosas en los compañeros de viaje.

En ese sentido, los psicólogos han identificado que las mejores personas con las que irse de vacaciones son aquellas que muestran empatía hacia los demás. Uno de los mayores ejemplos de ello puede observarse en los aviones. Quienes tienen la capacidad de identificar y comprender tanto las propias emociones como las de otras personas, suelen tranquilizar a los demás pasajeros de un vuelo si se producen retrasos, desvíos o cualquier otro tipo de incidencia.

Ese 'don' para transmitir tranquilidad también puede aplicarse a las muchas situaciones que se pueden dar durante un viaje a un lugar desconocido, por lo que las personas que cuentan con inteligencia emocional son las mejores opciones como acompañantes en las vacaciones.

No obstante, el estudio también destaca que es muy importante que los compañeros de viajes tengan intereses similares y, sobre todo, que sus hábitos sean compatibles. Compartir vacaciones con una persona con horarios de sueño o de comida radicalmente diferentes no es una buena idea.