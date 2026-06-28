Tiene 85 años y lleva 45 limpiando un cine: un vídeo de ella trabajando se vuelve viral y unos desconocidos recaudan 128.000 euros para que pueda jubilarse: "Nadie merece trabajar a esta edad"

La vida le acaba de cambiar a la estadounidense Mary Ellen Eron. La falta de dinero había provocado que la mujer, a sus 85 años, tuviera que continuar trabajando como limpiadora de un cine del estado de Tennessee.

Tras 45 años como empleada en el cine, un vídeo de ella cargando una pesada bolsa de basura y empujando un carrito de limpieza durante su turno de trabajo se ha convertido en viral en las redes sociales, acumulando más de 13 millones de visualizaciones.

La persona que grabó el vídeo, Brooklyn Green, lo publicó junto al siguiente mensaje: "Ayudemos en secreto a que esta maravillosa mujer se jubile. Nadie se merece trabajar a esta edad".

Y ha conseguido su objetivo. La campaña de recaudación de fondos puesta en marcha en Green ha sido todo un éxito. Se han recaudado 146.300 dólares (unos 128.500 euros, al cambio actual). Con esa cantidad aportada por más de 7.500 desconocidos, Mary Ellen Eron podrá al fin concluir su vida laboral y disfrutar de su más que merecida jubilación.

En declaraciones a la cadena de televisión estadounidense WATE, Brooklyn Green ha explicado que "no sabía nada de ella. Ni siquiera sabía cómo se llamaba cuando fui al cine. Simplemente pensé que se esforzaba mucho y aspiraba a ser como ella algún día".

La mujer ha señalado que decidió hacer el vídeo, publicarlo en las redes sociales y abrir una campaña en una página de micromecenazgo porque la trabajadora de 85 años "no parecía sentirse muy cómoda físicamente, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que se estaba esforzando".

"Estoy abrumada"

Brooklyn Green ha publicado en sus redes sociales el momento en el que le entregó a Mary Ellen Eron el dinero recaudado. "¡Dios mío! Es mucho dinero", dijo Eron, a lo que Green le respondió que "es mucho dinero y te lo mereces todo".

En la publicación, la longeva trabajadora ha enviado un mensaje de agradecimiento a quienes han hecho posible que pueda jubilarse: "Estoy abrumada y, sin duda, me siento bendecida por el Señor y por vosotros, gente maravillosa. Gracias una vez más".