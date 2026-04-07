Cómo pedir el voto por correo online en las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Las elecciones andaluzas están a la vuelta de la esquina y son muchos los votantes que se plantean cómo ejercer su derecho: de manera presencial en el colegio electoral o recurriendo al voto por correo.

La fecha de los comicios es el 17 de mayo, y la maquinaria ya a echado a andar. Puedes consultar tus datos en el censo electoral para comprobar que toda tu información es correcta y que no tendrás problemas a la hora de votar, y a finales de abril sabrás si te ha tocado formar parte de una mesa electoral.

Hay uno de los plazos clave que ya se ha consumado: el de registrar las coaliciones que van a presentarse. Finalmente, Podemos se ha integrado en Por Andalucía con Izquierda Unida y Sumar. La unión de la izquierda era una de las principales dudas de los comicios.

En cuanto al voto por correo, ya ha comenzado el plazo para solicitarlo. Tienes hasta el 7 de mayo para pedirlo, y lo mejor es que no lo dejes para última hora para evitar prisas innecesarias o posibles problemas.

En este punto suelen surgir dudas: ¿cómo se solicita el voto por correo? Muchos votantes optan por el método de toda la vida, presentando la solicitud de manera presencial. Sin embargo, existe una opción que puede resultarte más cómoda: pedirlo a través de internet.

Así puedes pedir online el voto por correo para las elecciones andaluzas

Para solicitar online el voto por correo tienes que entrar en este apartado de la web de Correos.

Lo primero que debes hacer es identificarte. Para ello necesitas certificado digital o DNI electrónico, además, también es obligatorio tener instalado el programa Autofirma.

Una vez te hayas identificado, tendrás que rellenar los datos personales que te exige Correos, entre ellos la dirección a la que quieres que te lleguen las papeletas electorales. Luego, llega el momento de firmar electrónicamente la solicitud y descargar el justificante. Guárdalo por si te resulta necesario más adelante.

La Oficina del Censo Electoral tiene que aceptar la solicitud. No habrá problemas si has rellenado los datos correctamente. En unos días te llegará la documentación electoral a la dirección que hayas indicado. Correos empieza a enviarla a partir del 27 de abril.

A partir de entonces puedes acudir a una oficina de Correos a votar. Este último paso sí que tienes que efectuarlo presencialmente, llevando tu DNI o pasaporte. Tienes hasta el 13 de mayo para ejercer tu derecho a voto, apúntalo bien en el calendario, porque una vez transcurra la fecha no podrás votar. Además, si ha solicitado el voto por correo no es posible que deposites tu voto en persona en el colegio electoral.

Hasta 160.000 personas optaron por el voto por correo en las elecciones andaluzas de 2022, un número que podría volver a ser elevado este año. No en vano, alrededor de 1,2 millones de andaluces viven fuera de Andalucía