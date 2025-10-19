Este pueblo consigue ser denominado el más andarín de Segovia: 308 kilómetros al mes entre todos sus vecinos

Muchas personas deciden salir a la calle a caminar todos los días como forma de romper la rutina, tomar aire fresco y dejar atrás el ajetreo. Para ellos, andar se ha convertido en el momento más esperado del día ya que se relajan, piensan con calma y recargan fuerzas. Más allá de su beneficio en la salud, pasear favorece el bienestar emocional y facilita una conexión íntima con el entorno.

En este sentido, hay un pequeño pueblo de Segovia que ha sido coronado como el que más camina de toda la provincia. Así lo demuestran los datos correspondientes al pasado septiembre de 2025 según el ranking mensual de la Liga Actívate, recogidos por Segovia Audaz. Se trata de San Cristóbal de Cuéllar, donde los vecinos han alcanzado una media de 406.192 pasos al mes, lo que sitúa al municipio a la cabeza del pódium provincial.

Esa cifra de pasos se traduce, según la misma clasificación, en aproximadamente 308 kilómetros recorridos por persona en el mes, una distancia que equivale a caminar todos los días una media de 13.539 pasos. Todo ello conlleva un gasto energético estimado en torno a 12.185 kilocalorías mensuales por habitante. Con esos registros San Cristóbal de Cuéllar supera al resto de municipios de la provincia en la clasificación de septiembre.

Una actividad saludable

En la pelea por el podio provincial le siguieron, muy cerca, San Cristóbal de Segovia con 394.830 pasos al mes y una media diaria de 13.161 pasos; y Santa María la Real de Nieva con 393.295 pasos mensuales y una media de 13.109 pasos al día. La victoria local se enmarca en la competición que organiza Liga Actívate, una aplicación que contabiliza los pasos registrados por los móviles de los usuarios.

La clasificación municipal se obtiene a partir de la media de pasos de sus vecinos y premia la actividad con promociones y regalos de patrocinadores. Lo cierto es que no es la primera vez que San Cristóbal de Cuéllar aparece en las listas de la plataforma: el municipio ya había destacado en ejercicios anteriores en las clasificaciones de la Liga Actívate, lo que confirma una tendencia sostenida de alta participación en las iniciativas de caminata popular.

Este tipo de iniciativas sirven como incentivo para fomentar hábitos saludables, combatir el sedentarismo y dinamizar la vida en los municipios. La liga se reinicia cada mes, por lo que la competición entre localidades y participantes individuales continúa viva. De momento, San Cristóbal de Cuéllar demuestra que caminar no solo mejora la forma física, sino que impulsa el bienestar colectivo, fortalece la convivencia y convierte los paseos cotidianos en un motor de vida para el municipio.