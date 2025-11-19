Falsifican billetes 'business', se sientan en asientos de 3.000 euros y se activan todas las fisuras del plan

Los billetes de avión son especialmente caros, mas si se apuesta por viajar en business. Ante ello, muchos son los que se decantan por los de clase turista para llegar a ese destino vacacional, una opción que si bien más económica, lleva consigo más incomodidades, especialmente de espacio.

No obstante, hay personas que no están dispuestas a renunciar a todos los privilegios de de la mencionada clase sin dejarse una fortuna. Fue el caso de dos viajeros italianos que querían viajar en business. Los pasajeros, que tenían previsto volar de Milán a Nueva York en estos asientos más confortables del vuelo 18 de United Airlines, presentaron una tarjetas de embarque falsificadas tras pasar el control de equipajes para la clase turista.

Ya en el avión, ambos ciudadanos italianos, en vez de ocupar los asientos de la clase más económica, decidieron sentarse en dos de la clase ejecutiva, los cuales no suelen bajar de los 3.000 euros e incluso ascienden al doble en temporada alta.

El personal de la aerolínea se percató de la discrepancia entre los asientos: de los 191, los de businees estaban todos ocupados, mientras que en los de turista premium aún estaban 5 sin ocupar, así como 50 en la sección de turista.

Dicho personal, conscientes de que el número de pasajeros en business no concordaba con el que tenían anotado en sus tablets, pidió los documentos a ambos turistas italianos. Acto seguido, los trabajadores de la aerolínea comprobaron que los documentos habían sido falsificados e invitaron a la pareja a abandonar el avión. Ambos figuran ya en la lista negra de la compañía.