Pascual, albañil, habla sin filtros: "Antes se ganaban hasta 4.000 euros y ahora te dejas la espalda por 1.200"

El estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, más allá de provocar una gigantesca crisis económica a nivel mundial, afectó especialmente a los albañiles, que vieron como sus salarios se desplomaron a partir de ese momento.

Pese a que han pasado casi dos décadas desde aquella crisis, las nóminas de los albañiles no se han recuperado de ese golpe, y los sueldos continúan, en el caso de España, estando muy por debajo de la media salarial nacional.

Pascual, un albañil, ha hablado sin filtros acerca de las malas condiciones laborales existentes en la mencionada profesión en una entrevista en el canal de YouTube de Adrián G. Martin.

El trabajador ha destacado que los sueldos en el sector de la construcción se han hundido a lo largo de los últimos años. "Antes se ganaban hasta 4.000 euros y ahora te dejas la espalda por 1.200", ha asegurado.

En concreto, Pascual, que trabaja como jefe de obra, ha precisado que la remuneración de un oficial de primera se sitúa en una horquilla de entre 1.500 y 1.600 euros mensuales, mientras que un encargado de obra como él puede llegar a ganar un máximo de 1.800 euros al mes.

En ese sentido, el albañil ha lamentado que la profesión está muy poco valorada pese a que construir casas es un trabajo fundamental (y más ahora con la falta de disponibilidad de viviendas existente en el país). "Nuestro trabajo está devaluado. Parece que solo servimos para hacer el trabajo sucio, pero sin nosotros nadie tendría casa", ha subrayado Pascual.

A esos bajos sueldos hay que añadir la dureza y la peligrosidad del trabajo de albañil. "Estás todo el día agachado, levantando peso, y cuando llegas a casa lo que más te duele son las rodillas y la espalda", ha expresado Pascual, quien, además, ha advertido de que "es un trabajo bastante peligroso si no sabes lo que estás haciendo y no tomas las precauciones adecuadas".