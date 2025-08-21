Gana más de 9.000 euros por acabar con 60 pitones y se gana el apodo de la “guardiana venenosa”

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) anunció que el Florida Python Challenge (el Desafío de la Pitón de Florida, Estados Unidos) de este año alcanzó un récord sin precedentes. En total, fueron eliminadas 294 pitones birmanas, una de las especies invasoras más dañinas para el ecosistema del estado. La competición, que se desarrolló entre el 11 y el 20 de julio, superó ampliamente la marca de 195 ejemplares capturados en 2024, tal y como explica NBC News.

El evento reunió a 934 participantes procedentes de 30 estados de Estados Unidos y de Canadá, quienes se distribuyeron en ocho sedes oficiales, incluido el Parque Nacional de los Everglades. La gran ganadora de esta edición fue Taylor Stanberry, originaria de Nápoles y conocida en redes sociales como “guardiana venenosa” y “reubicadora venenosa”. Con un total de 60 serpientes capturadas, se llevó el premio mayor de 10.000 dólares, unos 9.140 euros.

El resto de los premios, valorados en unos 15.000 dólares (13.700 euros), se repartieron entre los ganadores de las tres categorías en competencia: novatos, profesionales y militares. En la categoría profesional, Donna Kalil mejoró su propia marca, pasando de 19 ejemplares en 2024 a 56 en esta edición. Entre los novatos, Krista Hoekstra lideró con 14 capturas, mientras que John Southworth encabezó la categoría militar con cinco serpientes.

Las dimensiones de los reptiles también fueron objeto de reconocimiento. El ejemplar más largo del torneo midió 4,5 metros y fue capturado por el novato Michael Marousky. En la categoría militar, el récord fue de 3,3 metros gracias a Jonathan Miller, mientras que entre los profesionales Kennith Chamberland logró una serpiente de 2,9 metros.

Las autoridades recuerdan que la pitón birmana, una gran constrictora no venenosa originaria del sudeste asiático, se ha convertido en una de las amenazas más graves para la fauna nativa de Florida. Desde el año 2000 hasta abril de 2025, se han eliminado más de 23.500 ejemplares de zonas naturales. El lanzamiento del desafío con premios en 2017 impulsó notablemente la participación y la cantidad de capturas, reforzando los esfuerzos oficiales que también cuentan con contratistas especializados de la FWC y del Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida.

“El número récord de serpientes retiradas de los Everglades este año representa un gran logro para la fauna nativa”, declaró Rodney Barreto, presidente de la FWC. Según explicó, la acción conjunta de competidores y autoridades es esencial para contener el avance de esta especie invasora y proteger el equilibrio de los ecosistemas del estado.