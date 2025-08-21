La UE y EEUU sellan por escrito el polémico acuerdo que incluye aranceles del 15% a la mayoría de importaciones europeas

La Unión Europea y Estados Unidos han sellado este jueves un documento por escrito que replica los términos del acuerdo que lograron en julio para evitar una guerra arancelaria. Según el pacto que alcanzaron la presdienta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Escocia hace unas semanas, Washington impondrá un arancel del 15% a la mayoría de importaciones europeas y Bruselas se compromete a comprarle más energía y material militar por valor de 750.000 millones de dólares, entre otras medidas.

Bruselas defendió posteriormente que el acuerdo, que no fue bien recibido por muchos países, permitía evitar una guerra arancelaria en la que Trump había amenazado con imponer aranceles generalizados del 30 % a las importaciones europeas e incluso superiores en ciertos sectores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró públicamente que respaldaba el acuerdo alcanzado "pero sin ningún entusiasmo".

Alivio para el sector del automóvil

Hasta la fecha sólo se ha hecho efectivo el arancel máximo del 15 % impuesto por Washington a la UE, pero quedaba pendiente detallar por escrito qué productos europeos quedaban incluidos en dicho tope. Por ejemplo, los automóviles, cuyo recargo ahora se situaba por encima: en el 27,5%.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha explicado en una rueda de prensa que el objetivo de la UE es adoptar este mismo mes la propuesta para eliminar los aranceles a los bienes industriales de Estados Unidos y dar acceso preferencial al mercado europeo a ciertos productos de ese país, con lo que el arancel del 15% a los automóviles podría aplicarse retroactivamente desde el 1 de agosto.

Así se lo transmitió al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien le confirmó que en ese caso lo aplicarían de manera retroactiva desde el 1 de agosto, explicó Sefcovic.

Durante las negociaciones, el propio Trump ha mantenido la incertidumbre al amenazar con situar los aranceles en un 35 % si la UE no cumplía con su parte del trato.