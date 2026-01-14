Giro radical en el tiempo: la AEMET confirma un frente con tiempo invernal y activa el aviso amarillo por nevadas de hasta 5 centímetros de nieve en Madrid

Habrá aviso amarillo este jueves 15 de enero en la Comunidad de Madrid entre las 18:00 y hasta las 24:00 horas.

Cambio brusco en el escenario meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la llegada de un frente con tiempo plenamente invernal que dejará nevadas, fuertes rachas de viento, lluvias persistentes y temporal marítimo en amplias zonas del país.

Se ha activado aviso amarillo por nieve en la Comunidad de Madrid desde las 18:00 a las 24:00 horas de este jueves 15 de enero, donde podrían acumularse hasta 5 centímetros a partir de cotas entre 1.000 y 1.200 metros.

Pero Madrid no será excepción. El episodio ya afecta a 14 provincias, con temperaturas mínimas que caerán hasta los 0 ºC en puntos de Albacete y Teruel, y un ambiente claramente más frío en el interior peninsular.

Avisos por viento, oleaje y lluvia

La AEMET ha activado avisos amarillos por viento en:

Asturias , especialmente en la cordillera y los Picos de Europa.

, especialmente en la cordillera y los Picos de Europa. Cantabria , en el litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde.

, en el litoral, Liébana, centro y valle de Villaverde. Navarra.

Y por oleaje en el litoral cantábrico (Cantabria, Guipúzcoa, Vizcaya) y atlántico (A Coruña y Pontevedra).

En cuanto a lluvias, el riesgo se concentra en: Cádiz, Huelva, Sevilla, Zamora, Ávila, Cáceres, A Coruña, Ourense y Pontevedra, y en Canarias (Las Palmas, especialmente Lanzarote y Fuerteventura).

En estas zonas se pueden alcanzar hasta 15 mm en una hora, con episodios localmente intensos.

Precipitaciones persistentes y tormentas en el suroeste

Durante la jornada, el paso de frentes dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mitad oeste peninsular, mientras que en el este y Baleares predominará la nubosidad alta, con nieblas matinales en el valle del Ebro y puntos del Mediterráneo.

Las lluvias serán persistentes en el oeste de Galicia, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central.

En Huelva y zonas de Cádiz no se descartan precipitaciones fuertes, acompañadas de tormenta e incluso granizo ocasional. En el resto del Cantábrico serán más débiles y dispersas.

También se esperan heladas débiles en entornos de montaña y en puntos del este de ambas mesetas, mientras que bancos de niebla afectarán a áreas del nordeste peninsular.

Temperaturas: menos frío en el este, más en el resto

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en Baleares y Ampurdán, Valle del Guadalquivir, este de la meseta Sur y valle del Ebro. Sin embargo, descenderán en Extremadura, Castilla y León y Canarias.

Las mínimas bajarán en el Cantábrico y el noroeste, mientras que subirán en el resto del país, con ascensos notables en el bajo Guadalquivir.

Mario Picazo advierte del cambio en el tiempo

Mario Picazo también pronostica unos días "moviditos" en lo meteorológico: "Las acumulaciones de precipitación más importantes esta semana las veremos por el oeste y norte de la península. Las que llegan a partir del jueves serán en forma de nieve en cotas más bajas. En el norte rondarán los 700 metros", ha señalado en su cuenta de X (antes Twitter).

El segundo frente entra en el país el jueves, según el experto. "Si no cambia mucho el pronóstico, esta situación será de inestabilidad más generalidad y se extenderá durante buena parte del fin de semana", señala.

En cuanto a la nieve, apunta que "a partir del viernes, la cota de nieve en el norte podría situarse ya por debajo de los 900 metros y podríamos ver acumulaciones".