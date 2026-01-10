Guille, joven español de camarero en Irlanda: "Gano más de 4.000 euros al mes, hice el CV en inglés usando ChatGPT"

¿Has pensado mudarte de país y empezar una nueva etapa de tu vida en el exterior? Muchos españoles consideran mudarse a otros países europeos en búsqueda de mejores condiciones laborales. Según un informe publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 1 de enero del 2026, se registra en 2.742.605 nacionales que residen en el exterior.

La misma entidad gubernamental a través de otro reporte expone que hay alrededor de 2.385 ciudadanos españoles viviendo en Irlanda. Guille Cardoso es un joven creador de contenido español quien por medio de su cuenta de TikTok comparte su experiencia y consejos, a sus más de 27 mil seguidores, respecto a las oportunidades de trabajo en territorio irlandés.

El paso a paso que siguió el joven

Cardoso explica el paso a paso que efectuó para lograr concretar su trabajo de más de 4.000 euros al mes en Irlanda, apunta las siguientes sugerencias:

Usa la tecnología a tu favor. Con la ayuda de la inteligencia artificial y Canva adapta tu currículum al inglés. Revisa todos los portales de empleo y aplica a todas las ofertas. "Te digo, desde camarero, limpieza, jardinero, lo que fuese, todo, todo, todo", enfatiza el influencer. Estudia el idioma. "Un mes antes de irme me puse a estudiar inglés muchísimo, sobre todo me puse a estudiar a como pasar entrevistas en inglés".

Menos de dos semanas después de adaptar su CV recibió una oferta para trabajar en un hotel, cuenta el tiktoker. Guille comenta que le preguntaron si contaba con habilidades de coctelería y de barista, aunque él nunca había trabajado en esos roles, siempre respondió afirmativamente a dichas interrogantes.

La reflexión final

En un lapso de cinco días, Cardoso ya se encontraba en Irlanda listo para iniciar su primer día laboral. "Claro mi familia flipando, diciendo, pero si no ha pensado nada, no has planificado nada, ¿te vas a ir así de repente? Yo, pues sí", complementa el joven.

El creador de contenido finaliza afirmando laborar en el exterior es posible, la actitud y la disposición es clave. "Simplemente echándole ganas, aunque no tengas experiencia ni entiendas el idioma, te pones a estudiar por tu cuenta, y una vez entras al trabajo intentas aprender lo máximo posible en los menos días posibles", concluye él mismo.