Las medidas para contener el brote de hantavirus incluyen pruebas PCR, aislamientos y desinfección dentro del crucero: "No hay riesgo para la población"

El brote de hantavirus está centrando los esfuerzos de las autoridades sanitarias de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya rastrea a 23 personas que desembarcaron hace dos semanas y España se prepara para recibir el crucero este domingo.

Aunque los expertos han transmitido tranquilidad, millones de personas aún tienen presente la pandemia de coronavirus y creen encontrar un paralelismo entre ambos casos.

Sin embargo, la situación es diferente. Para empezar porque el hantavirus no es tan fácil de transmitir, y también porque se está actuando desde primera hora de manera exhaustiva.

Dentro del crucero se ha puesto en marcha un protocolo para proteger a los pasajeros y evitar daños mayores. Y una vez llegue a Canarias se han planteado más medidas.

Así se está controlando el brote dentro y fuera del barco

"Ya se han implementado medidas de contención dentro del barco, incluyendo el aislamiento de casos sospechosos o confirmados, la limitación de movimientos y la recomendación a pasajeros y tripulación de permanecer en sus camarotes", detalla a El HuffPost la doctora Lidia Redondo Bravo, especialista en medicina preventiva y salud pública en HM Hospitales.

En estos casos, la higiene a bordo también resulta esencial. "Se ha reforzado la limpieza y desinfección. En el caso del hantavirus es importante evitar barrer en seco, ya que podrían movilizar partículas contaminadas", apunta la doctora.

Y no todo queda dentro del barco. Las autoridades sanitarias internacionales trabajan en el rastreo de contactos que han podido contagiarse fuera del crucero. En Países Bajos ya ha sido hospitalizada una azafata de KLM que mantuvo contacto con una mujer contagiada.

"Se están realizando pruebas de laboratorio a los casos sospechosos, utilizando PCR, serología y secuenciación genómica del virus", asegura la doctora Redondo. La investigación epidemiológica también está teniendo lugar, por supuesto, en el MV Hondius. Esto incluye "el análisis de la distribución de cabinas y espacios compartidos, la clasificación de personas en contactos de alto y bajo riesgo y la evaluación de posibles exposiciones comunes durante el itinerario del crucero".

El objetivo es descubrir la posible fuente de exposición y hacer una reconstrucción de las cadenas de transmisión.

¿Qué pasará cuando el crucero llegue a Canarias?

El próximo escenario se abrirá con la llegada del barco a Canarias. Aquí tampoco hay improvisación. Se implantará un protocolo que tendrá en cuenta la salud de los pasajeros y de la población general.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este jueves a la responsabilidad de los pasajeros españoles para que guarden la cuarentena. En caso contrario, la ministra ha asegurado que "el estado tiene herramientas legales para proteger la salud pública".

La doctora Lidia Redondo afirma que, en cuanto el barco se encuentre en España, habrá una "evaluación clínica individual de todos los pasajeros y tripulantes, seguimiento activo durante varias semanas y nuevas investigaciones ambientales para determinar si existió una fuente común de exposición".

España no será el único país partícipe en este protocolo. El Gobierno ya ha anunciado que los pasajeros extranjeros cumplirán la cuarentena en sus respectivos lugares de origen, y que la evacuación contará con todas las garantías necesarias. "Algunos contactos estrechos permanecerán en cuarentena supervisada en distintos países europeos", subraya Redondo.

¿Hay riesgo para la población?

Muchos tienen miedo de que el virus se extienda y pueda acabar afectando a toda la población, tal y como ocurrió con el COVID-19. Todos los expertos coinciden en que esta opción es prácticamente imposible.

Uno de los motivos es que el contagio resulta mucho más complicado. El virus se transmite al entrar en contacto con las secreciones de roedores, o mediante un contacto muy estrecho con una persona contagiada.

Lidia Redondo también hace hincapié en las diferencias respecto al coronavirus: "Los pacientes parecen transmitir cuando ya presentan síntomas o poco después del inicio clínico, lo que hace que el aislamiento precoz sea mucho más eficaz para controlar el brote".

El protocolo que ha entrado en funcionamiento en el MV Hondius y el que se llevará a cabo en Canarias son esenciales para evitar la propagación: "El riesgo actual de transmisión probablemente sea menor gracias a las medidas de aislamiento, cuarentena y seguimiento activo", aclara la doctora.

En definitiva, nada hace pensar en una crisis sanitaria de mayor envergadura. Lidia Redondo es clara al respecto: "No hay riesgo para la población general".