Un hombre de 66 años pide un taxi, acaba en el lugar equivocado y el desliz pone en peligro su vida

Una equivocación que estuvo a punto de costarle la vida. Un hombre de 66 años residente en Helsinki (Finlandia) llamado Taisto Jantunen comenzó a tener serias dificultades para respirar y decidió utilizar la aplicación Bolt para pedir un taxi que le llevara a urgencias.

El hombre ha contado que el taxista le llevó a la zona en la que se encontraba la sala de urgencias, pero el conductor modificó la ruta y detuvo el coche en el lugar equivocado, al otro lado del hospital.

"Era un callejón oscuro en medio de unas obras. El conductor dijo enfadado que ese era el lugar al que se había solicitado el servicio y que no tenía tiempo", ha lamentado Taisto Jantunen, en declaraciones al medio de comunicación finlandés Iltalehti.

Según los datos del viaje registrados en la aplicación, el destino solicitado por Jantunen era correcto. Sin embargo, el taxista lo llevó a un lugar que estaba distanciado en 400 metros de la sala de urgencias.

El director nacional interino de Bolt, Andreas Holmberg, ha justificado que el vehículo se detuvo primero en la dirección solicitada, pero luego continuó hasta el otro destino "a petición del pasajero".

"Parece que ninguna de las partes actuó con malicia: el conductor llegó primero al destino solicitado y luego llevó al pasajero más cerca de la entrada", ha indicado Andreas Holmberg al mencionado medio de comunicación a través de un correo electrónico.

El problema es que Taisto Jantunen se encontraba en un estado de salud muy delicado, y ese tiempo perdido para llegar a la sala de urgencias pudo haberse traducido en un fatal desenlace.

En concreto, en el centro hospitalario le diagnosticaron al hombre de 66 años una "embolia pulmonar masiva". En ese sentido, Taisto Jantunen, que todavía se encuentra ingresado en el hospital, ha subrayado que "tuve mucha suerte de sobrevivir. Era una situación que ponía en peligro mi vida".