Impresionante hallazgo de un majestuoso hipódromo romano de 450 metros bajo un vertedero en Turquía

Un equipo de investigadores y arqueólogos en Turquía ha hecho un hallazgo insólito justo debajo de un antiguo vertedero: un tercer hipódromo romano en el país con más de dos mil años de historia y 450 metros de longitud en la ciudad de Kayseri (la antigua ciudad de Cesarea), situada en el centro de Anatolia, en la región de Capadocia.

Según los investigadores, el hallazgo se realizó después de leer y verificar antiguos documentos del siglo XIX donde se hablaba de este antiguo edificio. Una de las cuestiones que más llamaron la atención de los escritos fue el comentario de un filólogo griego que calificó la estructura de "circo".

Tras comparar las imágenes del vertedero, donde los vecinos arrojaban toda su basura, con las antiguas, se descubrió que ambos sitios contaban con bastantes similitudes, como por ejemplo la forma ovalada (natural de los hipódromos). Posteriormente, se realizaron estudios arqueofísicos que confirmaron las teorías iniciales.

A pesar de que el lugar se utilizó durante bastantes años a modo de vertedero— lo que sepultó la estructura bajo una capa de 20 metros de escombros— ello no dañó la estructura, sino al revés: le ayudó a preservarlo. Se estima que el hipódromo pudo ser construido entre finales del siglo I.a.C o inicios del siglo I.d.C.

Según han confirmado las autoridades turcas, el yacimiento— que es uno de los edificios más grandes del mundo romano levantado en la zona— será protegido y preservado bajo las leyes y normativas de Turquía. Por ahora, los arqueólogos continúan su trabajo en la zona.