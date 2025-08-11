Intervienen 7 toneladas de almejas no aptas para consumo humano en Huelva

La Guardia Civil, en la operación “Clams”, desarrollada en la provincia de Huelva, ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres, pertenecientes a un grupo criminal dedicado a comercializar moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano, principalmente almeja japónica, los cuales eran recolectados en zonas prohibidas (contaminadas) o cerradas en Portugal y ha intervenido cerca 7.000 kg de bivalvos con documentación falsificada.

Los agentes realizaron varios registros donde se intervinieron diversos dispositivos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, etc.); documentación relativa a la actividad; dinero en efectivo y un total de 7 vehículos.

Según explican desde el Cuerpo, la operación se inició en noviembre, cuando el SEPRONA realizó una inspección en un Centro de Depuración y Expedición de Moluscos bivalvos de Huelva, de una partida de 234,70 Kg de almeja japonesa (ruditapes philippinarum) procedente de Portugal.

En aquel momento los investigadores comprobaron cómo los implicados estaban emitiendo documentación falsa (documentos de registro, albaranes, facturas, etc.), para amparar los transportes de almeja desde Portugal y así darles una apariencia de legalidad, siendo su destino la depuradora.

En este sentido, se procedió a la detención de los implicados a los que ahora se les atribuye supuesta comisión de delitos de pertenencia a Grupo Criminal, Blanqueo de Capitales, falsedad documental, fraude de fluido eléctrico y contra la salud pública.

Los agentes alertan de que los moluscos bivalvos pueden ser vectores de ciertas enfermedades y patógenos que pueden afectar a los humanos si se consumen crudos o mal cocidos.