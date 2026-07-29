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Un experto explica si hay realmente vigilantes de seguridad en los aviones
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Un experto explica si hay realmente vigilantes de seguridad en los aviones

El creador de contenido especializado en aviación @thenomadreporter responde a una duda habitual entre los pasajeros y explica por qué no es habitual ver personal de seguridad en los vuelos comerciales.

Israel Molina Gómez
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Pasajeros en un avión
Pasajeros en un aviónConstantine Johnny vía Getty Images

Quienes viajan con frecuencia en avión probablemente se hayan hecho alguna vez la misma pregunta: si aeropuertos, estaciones o grandes eventos cuentan con vigilantes y agentes de seguridad visibles, ¿por qué en los aviones no suele haber nadie encargado exclusivamente de esa función?

Esa es precisamente la cuestión que un usuario planteó al creador de contenido @thenomadreporter, especializado en el sector de la aviación, durante uno de sus vídeos en TikTok. Su respuesta apunta a que la explicación no tiene tanto que ver con la seguridad como con un factor mucho más terrenal: la rentabilidad.

"Estoy convencido de que en algunos vuelos sensibles los hay", comienza respondiendo. Eso sí, matiza inmediatamente que, en caso de existir, los pasajeros no tendrían por qué saberlo.

"Que nadie lo sabe, pero están"

Según explica, es perfectamente posible que determinados trayectos cuenten con personal de seguridad integrado entre el pasaje. "Que nadie lo sabe, pero están. Vuelos sensibles, aerolíneas sensibles, destinos sensibles... los puede haber perfectamente", afirma.

Su reflexión coincide con la idea de que algunas rutas pueden requerir medidas extraordinarias de protección por motivos de seguridad, aunque estas no sean visibles para el resto de viajeros.

La economía también manda

Sin embargo, el experto considera que, en la inmensa mayoría de los vuelos comerciales, la principal razón por la que no existe un vigilante de seguridad permanente es mucho más sencilla. "Ten en cuenta que hay una cosa que se llama la economía", explica.

A partir de ahí resume cómo funciona, a su juicio, el negocio de las aerolíneas: "La economía pasa por ocupar todos los asientos del avión y que la gente pague su billete".

Durante la conversación también deja una broma sobre la comodidad a bordo. Cuando su interlocutor comenta que hoy en día apenas se pueden estirar las piernas, responde que eso "depende de lo que pagues y depende de la aerolínea", antes de admitir entre risas que, como pasajero, también sufre esa misma situación.

No todos los vuelos requieren ese nivel de seguridad

Más allá del aspecto económico, el creador insiste en que la mayoría de las rutas simplemente no necesitan un dispositivo adicional de vigilancia. "¿Por qué no hay agentes de seguridad? Porque a lo mejor el vuelo tampoco lo requiere en realidad", concluye.

Su explicación ha despertado el interés de numerosos usuarios, al abordar una duda que muchos pasajeros se plantean cada vez que embarcan y que, en la práctica, depende tanto de la evaluación del riesgo de cada vuelo como de los costes que supondría incorporar de forma permanente personal de seguridad en todas las aeronaves.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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