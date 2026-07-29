Un psicólogo lanza un aviso importante tras ver la respuesta de Miguel Ríos a un espectador que le pidió no hacer política
"No podemos permitir lo que está pasando ahora".
La respuesta que dio este sábado el cantante granadino Miguel Ríos a un espectador que le criticó durante un concierto por hablar de política ha provocado multitud de reacciones, entre ellas un aviso importante de Àlex Letosa, psicólogo y logopeda experto en educación y crianza y director del Centro Camina, en Barcelona.
La escena tuvo lugar durante la actuación de Ríos en el festival Starlite de Marbella, donde el cantante se enfundó una kifaya en el cuello y pidió el "no a la guerra" y "parar el fascismo antes de volver a lo de antes".
Entonces varios espectadores le silbaron y le gritaron que habían ido a verlo cantar y no a hablar de política Su respuesta fue tajante: "Yo soy un ser político. ¿Cómo no voy a hacer política si soy político?".
"Esto no había pasado nunca"
"Porque estoy vivo y quiero decidir lo que me corresponde de estar y hablar en la vida. Yo he venido aquí a este escenario y tú sabías quién era yo y y si no lo sabías, ¿por qué has venido? ¿Cómo voy a callarme porque tú no seas de mis ideas? Respeta mis ideas como yo respeto las tuyas. Yo estoy hablando de humanismo, no estoy hablando de colores", añadió.
Letosa dice que el vídeo demuestra "cómo se cancela la gente": "Si es que de toda la vida los artistas lo que han hecho es lanzar un mensaje en sus actuaciones en directo. Y lo que no podemos permitir es lo que está pasando ahora, que una persona se ve en el derecho de interrumpir el concierto para decir que se calle, que tiene que cantar y no exponer otras ideas".
"Esto no había pasado nunca y cada vez lo vemos que está pasando más. Precisamente la música, el arte, la cultura es lo que transmite más valores. ¿Y en qué momento, me pregunto, hemos llegado al que una persona, un artista, no puede expresar como ha hecho durante los últimos cuarenta años sus ideas y lo que quiere transmitir con sus canciones y con su concierto?", pregunta.