Investigada una mujer por dos incendios forestales en Laxe (A Coruña)

Varios bomberos trabajan en la extinción del incendio en la zona de Fuente de Faro de Brantuas, el 3 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña, Galicia.

La Guardia Civil investiga a una mujer de 34 años, vecina de la localidad de Cee, como presunta autora de dos delitos de incendio forestal en el lugar de Boaño, en el municipio de Laxe.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo inició una investigación tras el incendio ocurrido el 9 de agosto, en el que se vieron afectadas 0,2 hectáreas de monte. Gracias a la inspección ocular y a las declaraciones de varios testigos se pudo situar a la investigada en el lugar y hora de los hechos.

La presunta autora, según la Guardia Civil, también está relacionada con un incendio anterior, ocurrido el 31 de julio de 2024 en la misma zona. "Una evidencia clave en la investigación es un vídeo que muestra, de forma inequívoca, a la sospechosa provocando el incendio con un mechero", remarca la Benemérita.

Además, al hilo de este caso pide la colaboración ciudadana y apunta que "si se observa cualquier actividad sospechosa o se tiene información sobre un incendio" se debe contactar con la Guardia Civil a través del 062 o cualquier otro canal de denuncia.

Varias detenciones de personas relacionadas con otros incendios

La Guardia Civil también ha investigado por cinco incendios forestales en Muxía (A Coruña) a una mujer de 63 años y vecina de la localidad. El instituto armado el martes ha detallado que los incendios fueron provocados los días 3, 5 (dos fuegos), 9 y 11 de agosto.

Hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense.

También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la mima área.