Investigadores señalan que una extraña flor desértica podría ser la solución a un problema mundial que también ha azotado a España

En el corazón del desierto de Atacama, el más árido del mundo, florece una pequeña planta que podría convertirse en la esperanza de la agricultura mundial. Se trata de 'Cistanthe longiscapa', conocida como "pata de guanaco", que podría contener pistas genéticas esenciales para ayudar a los cultivos a resistir las cada vez más frecuentes y severas sequías provocadas por el cambio climático, que afectan a todo el mundo, incluida España.

Esta flor de pétalos fucsia aparece solo durante las escasas lluvias que caen sobre el desierto, dando lugar al fenómeno del "desierto florido", un espectáculo natural de gran belleza. Pero más allá de lo visual, su resistencia a condiciones extremas ha despertado el interés de la ciencia.

Un equipo de investigadores de la Universidad Andrés Bello de Chile está realizando pruebas de secuenciación genética para descubrir qué características le permiten sobrevivir en un entorno tan hostil, donde las temperaturas extremas, la salinidad y la falta de agua son la norma. Su objetivo es transferir esos rasgos de tolerancia a la sequía a cultivos agrícolas.

"Con el cambio climático, las sequías se están convirtiendo en un grave problema para la agricultura, tanto a nivel mundial como nacional", afrima Ariel Orellana, director del Centro de Biotecnología Vegetal de la universidad, en declaraciones recogidas por Reuters. "Necesitamos plantas capaces de tolerar esa sequía", añade.

Capacidad para realizar dos fotosíntesis

Chile, un país altamente dependiente de su producción agrícola, ya enfrenta un creciente estrés hídrico. El Instituto de Recursos Mundiales lo ha clasificado entre los países con mayor presión sobre sus recursos hídricos, y proyecciones científicas anticipan condiciones de sequía extrema para 2050 en el fértil valle central, esencial para exportaciones como el vino, la fruta y la carne.

Lo que hace única a la "pata de guanaco" es su capacidad de alternar entre dos tipos de fotosíntesis. "Esta flexibilidad lo convierte en un gran modelo para estudiar cómo los genes controlan estos cambios", explica Orellana. La planta puede activar la fotosíntesis CAM, que ahorra agua, en condiciones adversas, y luego regresar a la fotosíntesis C3 cuando las condiciones son más favorables.

César Pizarro Gacitúa, jefe de conservación de la biodiversidad en la región de Atacama de la agencia forestal CONAF, subraya la necesidad de profundizar en esta línea de investigación. "¿Cómo produce suficiente alimento y realiza la fotosíntesis para sobrevivir en condiciones extremas?", se pregunta.