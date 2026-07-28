El outfit de Bad Gyal para La Velada del Año: del top de un videoclip a un reloj Cartier de 20.000 euros

Este sábado se celebró la sexta edición de La Velada del Año, creada por el famoso streamer Ibai Llanos. Dejó actuaciones de artistas como Bad Gyal, Juanes, Yandel y Anuel AA, entre otros, y combates de boxeo con influencers de la talla de IlloJuan, TheGrefg, Marta Díaz, Tatiana Kaer o periodistas como Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul.

Fueron más de ocho horas y media de entretenimiento en las que hubo más de 70.000 espectadores en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, y millones de espectadores en las plataformas de Twitch, YouTube y TikTok.

De este evento, el más grande de España en la creación de contenido, Ibai siempre saca otros vídeos paralelos y uno de ellos ha sido uno dedicado a saber cuánto vale cada outfit de varias personalidades famosas que acudieron al evento: desde el propio TheGrefg y El Xokas hasta Bad Gyal y Yandel.

Bolso de 3.000 euros y un reloj de 20.000 euros

Una de las más destacadas ha sido la de la cantante Bad Gyal: "Yo lo hago porque necesitáis más looks de chicas, que las chicas siempre nos rompemos con los looks". Ha ido de arriba abajo y primero ha enseñado sus gafas, de Prada, que cuestan unos 70 euros, compradas en Vinted, donde ha adquirido la mayoría de la ropa que llevaba puesta.

El top rosa lo llevó en un videoclip y el estilista se lo regaló, por lo que desconoce el precio. En cuanto a los pantalones, de True Religion: "Me costaron 70 euros". Los zapatos vintage son de Giuseppe Zanotti: "Los compré en Vinted y estos sí que creo que son unos 600 euros".

El bolso vintage de Louis Vuitton es uno de los accesorios más caros: "Lo compré en Milán son unos tres mil o cuatro mil euros". El reloj de Cartier le ha costado aproximadamente 20.000 euros.

En cuanto a los anillos, de los que llevaba unos cuantos, no ha sabido calcular exactamente su valor porque muchos han sido regalos. "Son antiguos, igual que las cadenas, unos 3.000 euros". En total, han sido unos 49.840 euros y ha sido la número cuatro de los outfits más caros de todas las personas entrevistadas en La Velada.

El primero ha sido el streamer mexicano Westcol, quien peleó contra TheGrefg en la anterior edición, con un outfit (incluidos los complementos) valorado en 261.020 dólares. Le sigue RDJavi, con 173.649 euros. Yandel completa el podio con el tercer puesto, con un look de 83.040 euros.