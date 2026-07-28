Francia también lucha contra el fuego y en 'Le Monde' destacan algo de España que resulta sorprendente incluso aquí

España no está sola en la lucha contra los terribles incendios que tienen al país en jaque desde hace semanas. Y no nos referimos a la ola de solidaridad europea tras la petición de auxilio y medios lanzada por el Gobierno central, previa solicitud de ayuda de la Comunidad de Madrid a Moncloa. En Francia están afrontando el mismo problema que de Pirineos para abajo, con una suma de fuegos que tienen a las autoridades y a los ciudadanos en alerta máxima.

En lo que va de 2026, Francia ha visto arder más de 115.000 hectáreas, muchas de ellas en un verano que está resultando crítico por una eterna ola de calor que ha dejado numerosas víctimas. Por ello, al igual que en España, la tragedia de los incendios ocupa portadas sin descanso. También los análisis de la gestión de los políticos, como lleva destacado el diario de referencia del país, Le Monde.

En sus páginas incluye un reportaje mirando al vecino del sur y, sobre todo, mirando a un detalle que resulta sorprendente leído desde España. La "concordia política" que el periódico ve que sí hay en nuestro país.

El análisis sorprende tras los insultos, implícitos o explícitos cruzados entre Óscar Puente, Isabel Díaz Ayuso, consejeros, delegados y portavoces de uno y otro signo político. Solo en las últimas jornadas, cuando la emergencia se hizo nacional y hasta europea, ha vuelto cierta normalidad en la gestión y en la comunicación interinstitucional. Para Le Monde es algo a destacar.

"Por el momento, reina un espíritu de unidad en España, un hecho lo suficientemente inusual como para merecer ser destacado", apunta un reportaje firmado por el corresponsal habitualmente en Barcelona Guillaume Delacroix. Su análisis contrasta lo ocurrido durante y tras la dana de 2024 en Valencia, con los hechos de julio de 2026. "Esta vez todos los actores involucrados están mostrando solidaridad", sentencia al respecto.

Para ponerlo en valor, Le Monde se apoya en la intervención del rey, Felipe VI, desde uno de los polideportivos que servían de refugio para los afectados por el gran incendio en Madrid. Desde el terreno, el rey aseguró que "es mediante la unidad que podremos afrontar cualquier riesgo" y quiso poner de ejemplo a "los miles de hombres y mujeres cuya coordinación es ejemplar".

Pero el gran diario francés mira también a Díaz Ayuso, de la que pone en valor el "tono conciliador muy inusual para una de las figuras más críticas del Partido Popular con el gobierno de Sánchez". En el largo texto hay una mención similar a Núñez Feijóo por sus declaraciones de que "estamos todos en el mismo barco, todos debemos contribuir, no puede haber excepciones".