2.000 documentos filtrados revelan que la Universidad Bauman de Moscú entrena en secreto a los hackers del GRU ruso que han atacado elecciones europeas y envenenado disidentes

Mientras Vladimir Putin visitaba el pasado año la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú para presumir de futuros proyectos espaciales rumbo a la Luna y Marte, dentro del campus funcionaba discretamente una estructura mucho menos visible y mucho más sensible para Occidente.

Se trata del llamado "Departamento 4" o "Entrenamiento Especial", una facultad secreta que, según una investigación internacional liderada por The Guardian junto a otros cinco medios europeos, estaría formando a futuros miembros del GRU, la inteligencia militar rusa vinculada a operaciones de hackeo, sabotaje y desinformación en Europa y Estados Unidos.

La investigación se basa en más de 2.000 documentos internos filtrados de la universidad, incluyendo expedientes académicos, contratos, evaluaciones y programas de formación que muestran cómo algunos estudiantes pasan directamente de las aulas a unidades responsables de algunas de las operaciones cibernéticas más agresivas atribuidas a Moscú en la última década.

Entre ellas aparecen grupos como Fancy Bear (Unidad 26165) o Sandworm (Unidad 74455), señalados por gobiernos occidentales por interferir en elecciones estadounidenses y europeas, atacar infraestructuras críticas ucranianas y participar en campañas de sabotaje y desinformación.

Hackeo, propaganda y manipulación psicológica

Los documentos describen un programa académico que va mucho más allá de la ingeniería convencional. Según la investigación, los alumnos reciben formación específica en:

ataques de contraseñas

vulnerabilidades de software

creación de troyanos

vigilancia electrónica

campañas de desinformación

y manipulación psicológica en redes sociales.

Uno de los módulos obliga incluso a los estudiantes a desarrollar sus propios virus informáticos como parte de la evaluación.

Las diapositivas utilizadas en algunas clases muestran dispositivos de espionaje camuflados como detectores de humo, cables capaces de capturar pantallas de ordenador o sistemas para registrar pulsaciones de teclado sin ser detectados.

Además, parte del programa incluye seminarios sobre cómo construir campañas de propaganda utilizando "presión", "manipulación" y "propaganda oculta", según los documentos analizados por el consorcio de periodistas.

La investigación también apunta a una implicación directa del GRU en la selección y supervisión de los alumnos. Oficiales de inteligencia participarían en exámenes, evaluaciones y asignaciones finales de destino.

Del aula a las operaciones contra Occidente

Uno de los nombres mencionados en la filtración es el del general Viktor Netyksho, identificado por Estados Unidos como antiguo responsable de Fancy Bear, el grupo acusado de interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Los documentos muestran además cómo varios graduados del programa terminaron destinados directamente a unidades vinculadas a operaciones internacionales de ciberataque.

Uno de ellos fue enviado a la Unidad 74455, conocida en Occidente como Sandworm, acusada de algunos de los ataques más destructivos atribuidos a Rusia:

Sabotajes contra la red eléctrica de Ucrania, ataques contra la campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017, operaciones durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, o actividades relacionadas con el caso del envenenamiento de Salisbury en Reino Unido.

Según expertos citados por la investigación, el programa refleja hasta qué punto Rusia ha institucionalizado la llamada "guerra híbrida", combinando espionaje, ciberataques y desinformación como parte central de su estrategia internacional.

Y todo ello, además, desde una de las universidades técnicas más prestigiosas y antiguas del país.

La Universidad Bauman y los responsables mencionados en la investigación no respondieron a las peticiones de comentarios enviadas por el consorcio periodístico antes de la publicación de los documentos.