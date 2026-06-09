Las razones por las que EEUU ha elevado la alerta por espionaje israelí al nivel más alto

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha elevado la evaluación de amenaza de contrainteligencia para Israel a su nivel más alto, calificado como "crítico". Lo ha hecho tras detectar un incremento en las actividades de espionaje dirigidas hacia altos cargos del Gobierno estadounidense, por más que ambos Estados se llamen amigos, socios y leales.

Según informes de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y otras oficinas de inteligencia militar revelados por medios estadounidenses como la NBC y The New York Times, la medida se adoptó en las últimas semanas debido a la creciente preocupación de que las agencias de espionaje de Tel Aviv estén intentando interceptar de manera agresiva las deliberaciones internas de los equipos del presidente Donald Trump, especialmente sobre los conflictos en Oriente Medio y la estrategia respecto a Irán.

Fuentes oficiales señalaron a los citados medios que, si bien Washington y Tel Aviv son aliados cercanos y tradicionalmente han mantenido constancia -e incluso tolerado- ciertas actividades recíprocas de vigilancia, los recientes esfuerzos israelíes han "cruzado la línea".

Lo más espinoso

El principal foco de preocupación del Pentágono radica en los presuntos intentos de Israel por escuchar a los negociadores estadounidenses que trabajan en un posible acuerdo con Irán, país contra el que tanto Washington como Tel Aviv atacaron de forma conjunta el 28 de febrero pasado. Ahora, los norteamericanos negocian con los iraníes, con la mediación de países como Pakistán, pero sin incluir a los de Benjamin Netanyahu, que realmente prefieren extender la ofensiva para profundizar en sus objetivos (del fin del régimen al borrado del programa nuclear y la fabricación de misiles, pasando por el cese de la ayuda al Eje de Resistencia en la región).

De acuerdo con los reportes de inteligencia ahora conocidos, entre los altos funcionarios identificados como objetivos de estas operaciones se encuentran Steve Witkoff, que es el negociador principal de la Casa Blanca para conflictos como el de Oriente Medio y el de Ucrania; Elbridge A. Colby, el oficial de mayor rango en políticas del Pentágono, y uno de sus principales delegados, Michael P. DiMino IV.

Los informes añaden que los incidentes de contrainteligencia comenzaron a incrementarse a finales de 2024, cuando la administración moribunda del expresidente demócrata Joe Biden presionaba a Israel para reducir su campaña militar en la franja de Gaza. Sin embargo, un alto funcionario describió que la agresividad de la recolección de información sobre el actual gabinete de Donald Trump se ha vuelto "fuera de control".

Tecnología de espionaje en teléfonos oficiales

El endurecimiento de la alerta por parte del Pentágono ocurre también después de que personal de Defensa estadounidense estacionado en Israel reportara el hallazgo de software espía instalado en sus teléfonos móviles para interceptar comunicaciones. No es nuevo, en un país del que procede, por ejemplo, el Pegasus del que tanta noticia hemos tenido en España.

Es otra polémica paralela: los informes detallan que el espionaje israelí se ha visto facilitado debido a que algunos altos cargos estadounidenses utiliza teléfonos personales para atender asuntos de seguridad nacional. Lo mismo ocurre con aviones privados de donantes o amigos particulares. Un suma y sigue que no deja tampoco en buen lugar a esta Administración, la misma que metió a periodistas en un chat privado obre los ataques a Yemen o usó cuentas personales de Gmail para tratar asuntos de Seguridad Nacional.

Como respuesta a las debilidades detectadas, los militares de EEUU han implementado estrictos protocolos y medidas de seguridad adicionales para proteger sus dispositivos electrónicos y restringir los canales en los que se discuten asuntos de carácter altamente confidencial.

La evaluación de la DIA incluye un dossier específico de siete páginas, acompañado de gráficos detallados que describen las capacidades de Israel en materia de inteligencia humana y recolección técnica de datos, concluyendo que representan un riesgo latente y directo de contrainteligencia.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, habla por teléfono en el Castillo de Windsor (INglaterra), durante una visita de Estado, el 17 de septiembre de 2025. Kevin Lamarque - WPA Pool / Getty Images

Ese espionaje del que usted me habla

A pesar de la gravedad de lo publicado, las reacciones públicas han sido de absoluto rechazo por parte de los implicados. Un portavoz de la embajada de Israel en Washington calificó las acusaciones como "completamente falsas", asegurando que los esfuerzos de inteligencia del país están dirigidos de manera exclusiva a sus adversarios y no a sus aliados estratégicos, sostiene EFE.

Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca desestimó el informe alegando que la información es incorrecta y proviene de fuentes que carecen de conocimiento real sobre la situación y que son contrarias al ataque a Irán, sostiene el diario israelí The Jerusalem Post. "En otras palabras, siempre ha habido fuerzas que defienden el 'Estados Unidos primero' dentro de EEUU, e incluso dentro del Pentágono, que se oponen a la intervención estadounidense en Irán y están enojadas con Israel por su papel a la hora de convencer al presidente estadounidense Donald Trump de ir a la guerra", expone.

El Pentágono, bajo su línea habitual en asuntos de inteligencia ordenada por su jefe, Pete Hegseth, ha declinado hacer comentarios hasta ahora, mientras que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional tampoco ha emitido declaraciones al respecto.

Esta subida de la alerta a nivel "crítico" -que sitúa el riesgo de contrainteligencia de Israel por encima del asignado habitualmente a otras potencias extranjeras- llega en un momento de fricciones políticas entre los líderes de los dos países, Netanyahu y Trump, que se han hecho públicas en medios como Axios. El encontronazo más sonado es de la semana pasada, cuando el republicano gritó por teléfono al líder del Likud: "¡¿Qué diablos estás haciendo?! (...) Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todos te odian. Todos odian a Israel por esto".

Además, coincide con el debate en el Congreso de EEUU para ampliar la cooperación en tecnología de defensa con su principal aliado en la región, que está tensándose a derecha y a izquierda: parte de los republicanos, molestos con la incursión en Irán, temen que Tel Aviv esté arrastrando a Trump a un plan que sólo le beneficia a él, por lo que apuestan por ralentizar la ayuda; en el Partido Demócrata, mientras, los grupos más favorables a Palestina plantean también la necesidad de frenar esta cooperación. Nunca ha sido tan bajo el apoyo a Israel, en lo político y el lo popular: el 60% de los estadounidenses encuestados tiene ahora una visión negativa de Israel, sostiene el Pew Center.