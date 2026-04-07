Koldo estalla contra Aldama justo antes del juicio y asegura tener pruebas que lo pueden "reventar"

Apenas faltaban unas horas para que diese comienzo el inicio de una de las partes judicializadas del conocido como caso Koldo. Este martes, arranca en el Tribunal Supremo el proceso en el que están acusados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor y figura que dio nombre al caso, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama; por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Uno de ellos, Koldo, ha cargado duramente desde prisión contra Aldama.

García ha tachado de "mentiroso" y de "tonto" a Aldama, al tiempo que ha negado haber recibido "jamás nada" de él. Lo ha hecho desde prisión, a través de un audio remitido a 'La mirada crítica' de Telecinco. Pero también ha asegurado que él sí tendría pruebas que pueden condicionar el proceso a su favor, concretamente, ha hablado de que podría "reventar el juicio" con "otras pruebas".

En esa línea, Koldo García ha expuesto que llega con calma al proceso, sin restarle relevancia a las acusaciones y prometiendo que podrá dar explicaciones respecto a ellas: "Afronto esta situación lo más tranquilo que puedo. Es una situación complicada, pero estoy tranquilo. Vamos a demostrar las cosas, pero de verdad. No las fantasías que puedan decir ciertos...".

Koldo: "En lo único que ha dicho la verdad es que ha estafado no sé cuantos millones a los españoles"

En esa línea, García se despacha con Aldama desmintiendo que haya recibido nunca algún tipo de pago o dádiva del empresario, esgrimiendo que no hay nada que le implique en lo contrario. "Es tonto, es tonto. En lo único que ha dicho a verdad es que ha estafado no sé cuantos millones a los españoles para vivir a costa de todos los españoles", ha señalado en el audio enviado al mencionado programa televisivo.

Koldo García también ha insistido en que "a mí [Aldama] no me ha dado jamás nada, y no hay ninguna prueba que lo demuestre". Finalmente, ha concluido el mensaje grabado esperanzado de probar su inocencia: "Por eso tenemos que dejar que la justicia actúe. Y vamos a demostrar que somos totalmente inocentes".