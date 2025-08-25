La AEMET advierte de "peligro extremo" mientras persiste la lucha contra los grandes incendios en León y Ourense 

Las llamas no se apagan en España. Los equipos de extinción siguen luchando en la tarde de este lunes para combatir los catorce graves incendios que siguen activos desde hace días en Castilla y León, Galicia y Asturias. A pesar de las mejoras climatológicas registradas en las últimas jornadas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de "peligro muy alto o extremo" en algunas de las zonas en las que persisten los fuegos.

Victoria Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencia, ha avisado de este riesgo meteorológico con "reproducciones" de focos que están dando "muchos problemas". "El nivel de peligro de incendios no bajará de extremo en estas últimas zonas hasta el jueves o viernes, por lo que máxima precaución ante la posibilidad de que se inicien nuevos incendios forestales", ha indicado.

La comunidad más afectada es Castilla y León. Por el momento, registra diez fuegos en índice de gravedad 2, el nivel máximo. Dos de ellos, fueron declarados en la pasada madrugada y obligaron a desalojar once localidades, con más de 700 afectados. Además, el aumento de las temperaturas en la región y la consecuente bajada de la humedad, han reavivado las llamas en el incendio de Fasgar.

Los otros fuegos que siguen siendo graves son los de La Baña e Igüeña, además de los surgidos este fin de semana: Garaño y Molinaseca (con evolución favorable). Asimismo, la Junta de Castilla y León ha bajado de nivel 2 a nivel 1 los fuegos de Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Gestoso, en León, y el de Cardaño de Arriba en Palencia. Y de nivel 1 a 0 el incendio de Canalejas (Almansa).

La provincia de Ourense continúa en alerta

Las llamas han arrasado más de 90.000 hectáreas en Galicia. La comunidad mantiene este lunes tres incendios forestadles activos, todos en Ourense. Fue este domingo cuando surgió un nuevo fuego en el municipio de Avión, al oeste de la provincia, que, según el último balance de Medio Rural, ha desmantelado 70 hectáreas.

El incendio en Chandrexa de Queixa, con el que arrancó la ola de fuegos en la comunidad y que ha afectado a 19.000 hectáreas, se ha dado por estabilizado en las últimas horas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado la noticia en unas declaraciones en Oia (Pontevedra). "Acabamos de conocer la estabilización del gran incendio de Chandrexa, el primero de los grandes incendios que tuvimos en las últimas semanas", ha afirmado.

Aun así, continúa activo el incendio de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que entró desde Porto de Sanabria (Zamora) y ha calcinado 4.400 hectáreas, entre las que se encuentra Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia. Por su parte, el fuego de Larouco, el más grande de la historia de Galicia, con 30.000 hectáreas arrasadas, permanece estabilizado desde el sábado. Al que acompañan los de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000), Carballeda de Avia y Beade (4.000), Vilardevós-Vilar de Cervos (900) y Vilaboa-Santa Cristina de Cobres (70).

Rueda, por su parte, aprobará este viernes un paquete de ayudas para los afectados por los incendios en la comunidad. El presidente autonómico ha informado que se publicarán de manera "inmediata" para que los beneficiarios puedan acceder a ellas "cuanto antes".

Situación "favorable" en Asturias

La evolución de los tres incendios registrados en el suroccidente de Asturias sigue siendo favorable. El fuego que más ha preocupado en los últimos días, el de Degaña, ha quedado estabilizado, mientras que el Genestoso está "controlado completamente", algo que también se espera a lo largo del día en Somiedo. Según el Gobierno regional la situación hoy "es favorable" y el trabajo de las dos últimas semanas empieza a dar frutos.

Desde que se declaró el primer incendio el pasado 13 de agosto y hasta el sábado, día 23, la superficie afectada por el fuego en Asturias ha superado las 5.500 hectáreas. Su gran mayoría: pastos en montes de utilidad púbica.

Carreteras afectadas por los incendios

En la última hora, la Dirección General de Tráfico ha informado a través de sus redes sociales sobre las carreteras que permanecen cortadas por los incendios forestales en España. La mayoría de ellas se encuentran en la provincia de León (LE-126; LE-4212; LE 4503; LE-4517; LE-4523; LE-5228; LE-5330; LE-7311). En Zamora, se encuentra cerrada la ZA-103; y en Cáceres la CC-224 a la altura de la localidad de Hervás.